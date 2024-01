Por fin sabemos si Isa Pantoja está embarazada; o lo que es lo mismo: si La Pantoja debe prepararse para ser abuela de nuevo. Esta última semana los rumores en torno a un posible bebé de la colaboradora televisiva han sido más fuertes que nunca y, harta de los comentarios de terceros, ha preferido ser ella quien suelte el bombazo.

Después de un largo periplo que parecía que nunca iba a llegar a buen puerto, Isa P y Asraf Beno pudieron darse el sí quiero en el altar, sin presencia ni de la madre ni el hermano de ella. Ahora la pareja, obligada a separarse por cuestiones laborales, podría estar esperando un nuevo miembro con el que ampliar por primera vez la familia.

Todo este cúmulo de informaciones han llegado al ojo público en un momento donde marido y mujer duermen en camas separadas. La razón es la entrada de Asraf Beno en la casa de Gran Hermano para participar en su seguda edición Dúo. En el programa, el propio concursante habló sobre sus planes de ser padre: "Estoy en duda, a mí me encantan los niños... esta semana ella salía de dudas, a mí me gustaría que fuese una niña".

Después de emitir estas imágenes, Joaquín Prat, presentador de 'Vamos a Ver', le lanzaba directamente la pregunta a Isa: "¿Estás embarazada?". La respuesta fue firme: "No, no lo estoy".

¿Qué es entonces lo que ha estado inquietando a la pareja durante sus últimos días de convivencia? Y es que, tal y como ha desvelado Isa P, Asraf se marchó al programa "con esa duda" de si su mujer le iba a recibir con tripita de embarazada a su salida del programa. "Sí, es verdad que se me ha retrasado, pero creo que también es por los nervios de todo esto, de que Asraf está en 'GH DÚO' y puede ser un poco eso... a veces la mente juega malas pasadas", explicó la colaboradora durante su intervención en Telecinco.

Planes de embarazo

No obstante, si el niño hubiera llegado, la pareja lo habría recibido de muy buenas formas. Y es que Isa P y Asraf tienen muchas ganas de llenar la casa de ilusión y ser uno más en la familia: "A partir de ahora todos los meses van a ser un poco así porque hemos dicho que queremos tener un niño y estamos ahí".

Y es que la pareja contrajo matrimonio hace tan solo unos meses y de nuevo han tenido que separarse: "Aunque en un principio no me hacia a la idea de que al poco tiempo de casarme íbamos a vivir esto de nuevo, ahora ya con la de idea hecha, estoy expectante por verte disfrutar al cien por cien de esta experiencia. Me trae muchos recuerdos verte en el mismo sitio donde nos conocimos hace cinco años".

Ahora,cabe esperar a la reacción que podría tener Isabel Pantoja a una noticia así. Recordemos que Kiko Rivera fue papá hace ya unos cuantos años y que esto no ha sido ninguna tirita para subsanar las relaciones entre madre e hijo, así que la historia podría volver a repetirse visto lo visto.