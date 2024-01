Tres años después de separarse de Bertín Osborne, Fabiola Martínez ha vuelto a sonreírle al amor como demuestran las imágenes que ha sacado la revista Diez Minutos y después de las últimas declaraciones que ha dado la ex modelo. En este 2024 se le ha visto acompañada por un hombre después de cenar juntos y en las diversas intervenciones en televisión que ha tenido Fabiola, no ha desmentido ni confirmado ninguno de los rumores.

En el programa de Antena 3, Y ahora Sonsoles, han adelantado la portada de la revista Diez Minutos en las que se ve a Fabiola junto a un hombre con el cual estuvo el pasado jueves hasta altas horas de la madrugada, pero todavía no hay una confirmación, ni por parte de los implicados, ni visual.

No obstante, a la ex pareja de Bertín Osborne, con la que tiene dos hijos, se le ha visto muy optimista en el tema del amor. Hace pocas semanas, en la XII edición del We Love Flamenco, declaró haber empezado el año "muy ilusionada" y con un look nuevo. También dejó la puerta abierta al amor con unas palabras muy reveladoras. "Tengo el corazoncito abierto... estoy estupendamente, estoy feliz".

Una nueva oportunidad al amor

Fabiola Martínez se hizo conocida en los 90 al participar en el certamen de Miss Venezuela. En 2001 conoció al que sería uno de sus grandes amores, Bertín Osborne. Fabiola se presentó como figurante para un videoclip de Bertín y allí surgió el amor. Tras cinco años de noviazgo, se casaron y tuvieron a sus dos hijos: Kike y Carlos.

Después de 14 años, se agotó el amor y la pareja se separó de forma amistosa, aunque luego tuvieron algún que otro encontronazo por declaraciones del cantante. En los últimos años, ha dejado al lado su vida mediática, pero en las últimas fechas ha participado en algún que otro programa como el de Y ahora Sonsoles y se espera que participe en Duelo de cucharas de Telemadrid y Baila como puedas de La 1.

En el ámbito amoroso parece que también ha vuelto, pero pese a las imágenes y las declaraciones, habrá que esperar a que la propia Fabiola o las cámaras digan algo más.