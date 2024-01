Ya es una costumbre que Pablo Motos se encuentre en el ojo del huracán en las redes sociales. Cada gesto, palabra o mirada que hace en su programa, El Hormiguero, es analizado al detalle en redes sociales por cientos de personas que aprovechan el mínimo despiste para atacarlo.

El presentador también ha tenido comportamientos reprochables en alguna de sus entrevistas, como bien se vio la semana pasada con la visita de Sofía Vergara. En esta ocasión, el invitado era Saiko, un joven granadino de 21 años que suma millones de reproducciones en YouTube y Spotify con sus temas.

El cantante es todo un referente en la música para las nuevas generaciones, siendo el segundo artista español más escuchado, pero eso no le evita de recibir, en ocasiones, comentarios negativos hacia su persona o su música.

El presentador, aprovecho la visita de Saiko para sacar el tema de los haters y cómo, a su corta edad, gestiona este tema. El granadino prefirió no hablar sobre el tema, en cambio, Motos, debido a su reciente polémica, opto por dar su opinión.

Pablo Motos: "Son hipócritas"

El paso de los años y la experiencia ha hecho que Pablo Motos no tenga miedo a decir lo que piensa en su programa, sin importar a quién tenga delante o a quién vaya dirigido el mensaje. En el último programa, con la visita de Saiko, Motos se lanzó sin temor contra sus haters, a los que tilda de acosadores. "A mí me gusta llamarles directamente, no quiero provocar, pero el nombre es acosador o acosadora", sentenció.

Además, lanzó un mensaje relacionado con la salud mental y comentando lo hipócrita que puede llegar a ser la gente con este tema: "Los mismos que son muy sensibles con los colectivos marginados y con la salud mental y con el cambio climático, diez minutos después están intentando destruir a una persona". No es la primera vez que Motos se muestra tan directo contra sus haters.

Motos cerró su discurso con un mensaje rotundo, dejando las cosas claras: "Sería interesante que le diesen una vuelta. Que intentasen ser felices para utilizar su energía en no joder a los demás y salimos todos ganando".