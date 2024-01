Víctor Sandoval no se corta en decir lo que piensa abiertamente. El excolaborador de Sálvame y en su día presentador de Aquí hay tomate ha vuelto a pronunciarse en su Instagram para lanzar unos cuantos dardos envenenados a Mediaset, grupo audiovisual al que estuvo unido profesionalmente durante años y con el que tanto el como sus compañeros de programa no parecen haber acabado muy bien tras la cancelación inesperada del programa que cada tarde capitaneaba Jorge Javier Vázquez.

Tanto es así, que el periodista se ha acordado de la que fuera su cadena el día de su cumpleaños, tras recibir un detalle de Netflix, la nueva empresa a la que se ha unido junto aparte de excolaboradores de Sálvame.

"Una cosa es hablAR y otra actuAR"

El colaborador y presentador Víctor Sandoval cumple hoy 57 años y lo hace en lo que parece ser uno de sus mejores momentos profesionales y personales, en los que, sin embargo, guarda un cierto resquemor por su etapa laboral anterior, en Mediaset.

Sandoval subía a su Instagram una imagen del regalo que le ha enviado Netflix por su cumpleaños, con su correspondiente tarjeta de felicitación. Y es que Sandoval es uno de los protagonistas de ¡Sálvese quien pueda!, el reality de Netflix con los excolaboradores de Sálvame (Telecinco), que previsiblemente tendrá una segunda temporada.

El colaborador se mostraba emocionado por el detalle de Netflix de enviarle un regalo y no dudaba en compararlo con su anterior etapa. "Empresas que te cuidan… una cosa es hablAR y otra actuAR. Ninguna de las cadenas de televisión en las que he trabajado me ha cuidado tanto como Netflix", decía, usando las mayúsculas en AR, como en el programa que presenta Ana Rosa Quintana en Telecinco, TardeAR.