Amador Mohedano está atravesando uno de sus peores momentos debido a sus problemas económicos. Hacienda ha estado a punto de subastar la finca en la que vive al tener una deuda de 247.000 euros. Una cantidad que debía abonar el pasado 16 de enero si no quería que su actual residencia fuese puesta en subasta.

El problema se remonta, según el propio Mohedano, al año 2013, cuando finalizó su relación de más de 35 años con Rosa Benito. A partir de ahí, empezaron los sufrimientos económicos que han provocado que ahora esté con el agua al cuello y a punto de perder su casa.

El divorcio le provocó una gran tristeza que le llevó a querer dejarlo todo y, como él mismo admite, llegó a verse perdido. "La mente se me nubló y no quise saber nada de nada", afirma. Pero parece que lo peor ha pasado y tras conseguir aplazar el pago de la deuda, ahora respira más tranquilo. "Estoy contento, ya cuando me diga el inspector se realizarán los pagos", comentó el hermano de Rocío Jurado en el programa Así es la vida.

Mohedano todavía no ha abonado la cantidad de 247.000 euros que se le exige, pero sí que ha logrado aplazar la fecha límite para que no le obliguen a abandonar su hogar. Ahora, tiene que esperar a que desde Hacienda le notifiquen cuando tiene que realizar el pago. Una gran cantidad de dinero que parece ser que ha conseguido o que para el momento que se la exijan va a tener.

Hace unas semanas, Mohedano declaró que cobraba una pensión de 850 euros, cantidad insuficiente para abonar toda la deuda que se le reclama. Pero con la ayuda de su gestor y a través de reuniones con agentes de Hacienda, parece que ha llegado un acuerdo para realizar el pago más adelante. Pese al riesgo que existe de que le puedan quitar la casa, Mohedano también comentó en su momento que él está tranquilo, ya que siempre tendrá un hogar: "En la calle no me quedaré nunca".

La parte de la finca de Los Naranjos, en la que actualmente reside, es de lo poco que le queda de su difunta hermana, la gran Rocío Jurado. Por el momento, parece que podrá conservar este recuerdo y la que es su casa, a la espera de lo que Hacienda acabe dictaminando.