Carmen Borrego vuelve a ser noticia por segunda semana consecutiva. Si el pasado miércoles las revistas del corazón abrían con una jugosa entrevista de la hija mayor de María Teresa Campos en la que desvelaba entre otras cosas, cómo están viviendo el duelo tras la muerte de su madre el pasado septiembre y qué propiedades han heredado ella y su hermana Terelu de la presentadora, también aprovechaba para hacer alguna que otra confesión que no pasaba desapercibida y que apuntaba directamente contra la menor de las Campos.

Según Carmen Borrego, la excolaboradora de Sálvame se encontraba sola "yo al menos tengo a mi marido, pero mi hermana está sola". Unas incendiarias declaraciones que su sobrina Alejandra Rubio salía rápidamente a desmentir.

Por unos días se temió por el estallido de una nueva guerra en uno de los clanes más famosos de la televisión, sin embargo, la sangre no llegó al río y la paz reina entre las Campos. Lo que no se esperaban es que una de ellas fuese a dar la sorpresa poniendo rumbo a la próxima edición de Supervivientes. Y es que según se han hecho eco varios medios, Carmen Borrego estaría entre los famosos que en unos meses se embarcarán en la aventura más extrema.

Uno de los rumores que flota en el ambiente es la escandalosa cifra que de ser cierta su participación en el reality se embolsaría la hija de María Teresa Campos. Una cuestión a la que la propia Terelu Campos ha hecho frente.

Carmen Borrego a Supervivientes

Una semana después de que Carmen Borrego concediese una exclusiva a la revista 'Lecturas' para mostrar la casa que ella y Terelu Campos han heredado de su madre en Málaga, y confesase su preocupación por su hermana -"Yo tengo a mi marido, pero ella está sola" ha expresado- la mayor de las hijas de María Teresa Campos ha reaparecido públicamente en la entrega de los Premios Iris de la Academia de Televisión.

Una gala especialmente emotiva para la concursante de 'Bake Off: famosos al horno', porque se ha recordado a su progenitora, fallecida el pasado 5 de septiembre, una de las pioneras de la televisión en nuestro país. "Yo estoy muy orgullosa siendo la hija de quién soy y me moriré siendo la hija de quien soy. Nunca me ha ofendido que me digan la hija de María Teresa Campos, al revés, es un orgullo para mí, tenemos mucha suerte" ha afirmado emocionada, confesando que el hecho de que siga tan presente en los medios de comunicación 4 meses después de su muerte, "es en el fondo un sufrimiento porque cuando quieres avanzar un poco ves a tu madre tan guapa... La sensación es un poquito complicada".

Y es que no oculta que está siendo un trance "complicado". "Hay momentos como esta noche que está una un poquito revuelta, pero bueno. Estoy en un momento de ver proyectos, de iniciar un año que espero que sea muy bonito profesionalmente, e ir curando las heridas del alma y del corazón" desvela.

Sin embargo, y aunque no está siendo fácil, Terelu ha querido matizar las declaraciones de su hermana Carmen y dejar claro que "yo no estoy sola ni me siento sola". "Tengo momentos de soledad en mi casa que los quiero, pero estoy rodeada de grandísimos amigos, de mi familia, de mi hermana, de mi hija, no yo me siento muy afortunada" ha asegurado.

Pastizal por semana

Precisamente Carmen también ha protagonizado titulares porque su nombre suena como fichaje estrella de la próxima edición de 'Supervivientes', y la revista 'Semana' ha publicado que cobraría 17.000 euros por cada semana de permanencia en la isla. Una información de la que su hermana se ha desmarcado: "Yo no tengo ni idea, yo no tengo conocimiento de esto, a mí mi hermana no me ha llamado y me ha dicho que sepas que voy a 'Supervivientes'. Como yo no tengo esta noticia te digo la verdad, no me lo voy a inventar".