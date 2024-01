La que fuera la casera de Julián Contreras ha dado su versión de los hechos en el programa Vamos a ver sobre los impagos que ha sufrido en el alquiler por parte de su inquilino. Toda la historia se remonta a los meses de la pandemia, cuando dejaron de llegar los pagos. En un principio, Aránzazu entiende que son unos meses complicados para todos, pero luego, no se explica como, mientras Contreras sigue sin pagar el alquiler, ve por televisión como concede entrevistas o se realiza injertos de pelo.

"Él no te informa, tienes que estar tú persiguiéndolo", afirma Aránzazu. Pese a los continuos intentos de la casera por ponerse en contacto con Contreras, apenas recibía algún tipo de contestación, y cuando lo hizo, fue de forma negativa. "Puedo no pagarte" llega a decir Contreras.

La situación llegó a tal punto que la casera derivó la cuestión a su abogada y después al juzgado, en busca de una solución. Sin embargo, los impedimentos puestos por la abogada de Contreras unido a la saturación de los juzgados por los casos aplazados por la pandemia. Hasta febrero de 2023, Aránzazu no logró que Contreras abandonase el domicilio.

Pero los problemas no terminaron aquí. "El estado de la vivienda me la dejó bastante mal", denuncia la casera que, además demanda cerca de 30.000 euros que todavía le debe su anterior inquilino. "No es solamente lo que no ha pagado, también están los recibos que ha dejado a deber, la deuda que me ha dejado sobre el piso por recibos de agua, más los abogados, procuradores, cerrajeros...". Toda una suma de gastos que pueden elevar la cifra por encima de lo que se calcula.

La única explicación que puede dar Aránzazu sobre los impagos es que a Julián Contreras no le interesaba pagar, pese a que tenía el dinero para hacerlo. La contestación que da Contreras sobre la falta de pagos es que el juez le había embargado la cuenta, dejándosela a cero, pero la excusa no acaba de convencer a la casera.

Casi tres años de alquiler son los que se le reclaman a Julián Contreras que, por el momento y a la espera de lo que diga la justicia, no parece que vaya a abonar.