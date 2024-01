Fabiola Martínez permanece alejada de la polémica que envuelve a Bertín Osborne tras salir a la luz su nueva paternidad. Recordemos que el cantante se convertía en padre por sexta vez junto a la fisioterapeuta Gabriela Guillén.

No solo fue una bomba el nacimiento del pequeño, también tuvieron gran peso las duras declaraciones de Osborne a la revista Hola en las que aseguraba que se negaba a ser padre. "No me toca y no voy a ejercer de padre", recalcó el presentador de 'Mi casa es la tuya'.

Unas incendiarias palabras a las que la paraguaya respondió de manera tajante. "No quiero que me nombren a esa persona", señalaba pocos días después de dar a luz. Un parto complicado en el que según indicó la joven "mi hijo y yo estuvimos a punto de morir".

Con las aguas algo más calmadas y a la espera de que Guillén de un paso al frente y cuente su verdad sobre la paternidad de Bertín Osborne, Fabiola Martínez, exmujer del cantante, ha sido vista recientemente de cena con un joven y pronto los rumores sobre un posible nuevo amor han empezado a circular.

¿De nuevo enamorada?

Fabiola Martínez es una de las grandes protagonistas del día tras sus imágenes en portada de la revista 'Diez Minutos' en actitud cómplice y cercana en la noche madrileña con un hombre llamado Nacho, con el que dio un romántico paseo hasta su casa tras cenar juntos en un conocido restaurante.

A pesar de que se ha especulado con que podría haber comenzado su amistad con este empresario divorciado -CEO de una importante empresa de interiorismo- la pasada primavera, y que en el programa de Federico Jiménez Losantos en 'EsRadio' han asegurado que él está ilusionado con la ex de Bertín Osborne y la estaría cortejando y conquistando 'a fuego lento', la venezolana no ha tardado en salir al paso de estas informaciones para negar que esté de nuevo enamorada.

"No tengo nada con ese chico y, ahora, os digo una cosa. Me vais a espantar a todos porque con esta publicidad que me hacéis es que no se va a querer acercar nadie" ha bromeado, desmintiendo así su ilusión con el hombre con el que ha sido pillada tan cómplice.

Como ha explicado, insistiendo en que no existe una relación con él, "nos hemos conocido por un tema de la fundación (Bertín Osborne) y hemos estado viendo la manera de colaborar".

"Yo no sé la vida sentimental que puede tener este chico y no sé si lo habéis metido en un problema" admite, asegurando que desconoce si está divorciado como se ha dicho en 'TardeAR'. "Hay que corroborar esa información, ¿eh?" ha pedido, afirmando con contundencia que ni siquiera puede llamar amigo "a una persona que he visto tres veces en mi vida".

Sobre la larga velada que pasaron juntos -y que se habría alargado hasta las 2 de la madrugada como desvela 'Diez Minutos'-, Fabiola también tiene una justificación: "Bueno, a ver, cuando uno se reúne, está un rato, charla y yo estoy trabajando y termino súper tarde, con lo cual solo puedo cenar".

"Yo estoy abierta al amor, pero por favor dejad que cuaje algo porque si no me voy a quedar más sola que la una" ha confesado, dejando en el aire si este chico podría convertirse en un futuro en su nuevo amor. "Bueno, no lo conozco* Es que yo no sé siquiera si está casado, tiene hijos, no lo sé" ha revelado, confirmando que no ha hablado con él después de verse en portada de una revista.