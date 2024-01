Violeta Mangriñán encara la recta final de su embarazo. La influencer sigue compartiendo su día a día con sus seguidores, a los que ha hecho testigos desde el primer momento de cómo está llevando se segundo embarazo. Recordemos que es madre de una niña junto al modelo italoargentino Fabio Collorichio.

Sin embargo, compartir todo el proceso de su nueva maternidad y la crianza de su hija Gala no parece haber sentado bien a todos. Muchos eran los que criticaban que la influencer hubiese hecho púbico el diagnóstico médico de la pequeña.

Ahora, la respuesta parece haber sido muy diferente. Y es que muchos de sus seguidores han agradecido a la valenciana que diese el paso de enseñar el vello facial que le ha salido a raíz de este nuevo embarazo.

"El oso cuanto más peludo..."

Violeta Mangriñán visibiliza el problema de vello facial que sufre como consecuencia de las hormonas del embarazo. No es la primera vez que habla de esto mismo, sin embargo, conforme su gestación ha ido avanzando su pelo ha ido creciendo y multiplicándose. La exconcursante de 'Supervivientes' tiene "literalmente barba" en la cara. Y aunque esto pueda resultar poco femenino o estético, la influencer no ha dudado en mostrar la realidad de su cuerpo a través de las redes sociales, provocando rápidamente la reacción de sus seguidores.

La influencer, que además padece un problema de tiroides que, unido al embarazo, podría haber fomentado el crecimiento de su vello facial, ha compartido en sus redes una impactante imagen. "El oso cuanto más peludo más hermoso", ha escrito junto a la misma.

Violeta, está deseando que su embarazo concluya. Por un lado, porque se muere por ver la carita a la pequeña Gia, su segunda hija en común con Fabio Colloricchio; por otro, para despedirse de una vez por todas de su 'barba' y de otros asuntos relacionados con la gestación.

"Mis ganas de hacerme el láser en la cara han superado las de comerme una bandeja de jamón 5J por goleada", ha escrito hablando de una de las primeras cosas que quiere hacer tras el nacimiento de su pequeña.

Las redes reaccionan

"El pelo caerá, lo que será para siempre es tu forma de ser una influencer inmejorable, gracias por enseñar la realidad con tanta naturalidad, a mi no me salió pelo en la cara pero pienso en todas las mujeres a las que hoy has ayudado sin darte cuenta porque sí han pasado por lo mismo. Gracias por mi y por todas ellas", escribe una internauta a través de Threads, el nuevo 'Twitter' de Instagram.

"Por fin una publicación que me representa tras las hormonas del embarazo", escribe otra. "Creí que era la única así , gracias Violeta", comenta una tercera. "Juro que esto me hace sentir muchísimo mejor, gracias por compartir siempre", añade otra.

Estos han sido algunos de los comentarios que ha recibido la influencer tras dar a conocer este episodio de su vida.