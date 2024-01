En La ruleta de la suerte, el ingenio y la puntería no son las únicas habilidades que te pueden llevar a conquistar el premio final. La suerte también juega un papel muy importante, como se demostró en el último programa donde uno de los concursantes resolvió un panel histórico y que levantó envidias hasta del propio presentador del programa, Jorge Fernández.

Con el panel a medio resolver, Sanjo, uno de los tres concursantes de la edición, tuvo un rayo de fortuna en el que la ruleta, el panel y los comodines que había conseguido previamente, se juntaron para sumar una escandalosa cifra.

El propio Jorge Fernández no se creía lo que acababa de ver, y es que Sanjo consiguió pasar de tener 0 euros en su casillero a sumar 5.000 euros en una sola tirada. Todo empezó con la ruleta favoreciendo al concursante al pararse en la cifra de 1.000 euros.

El apoyo del público fue imprescindible

Con el panel a medio terminar y su marcador a 0, Sanjo tuvo la fortuna, y la sangre fría, de resolver la frase y llevarse 5.000 euros. Después de que la ruleta parase en la casilla de 1.000, Sanjo, que en su cabeza ya tenía la respuesta final del panel, propuso la letra "L", dando como resultado que había tres sin descubrir, lo que aumentó su bote a 3.000 euros.

La alegría llenó el plató de La ruleta de la suerte y el público se hizo notar como de costumbre, animando a Sanjo y coreando la consigna: "Doble letra", que le daba la oportunidad de escoger una letra adicional. "Si no fuera por vosotros, los concursantes serían menos ricos, y nosotros seríamos más ricos", reprochó en tono de humor el presentador al público.

Sanjo, que si no es por los espectadores, no habría utilizado el comodín, gastó el "Doble letra", escogiendo la D y llevándose unos 2.000 euros adicionales. Jorge Fernández continuó vacilando a Sanjo, descubriendo que entre el público y una concursante que le había dado el comodín, el ganador había hecho realmente poco.

"No has hecho nada realmente para ganarte los 5.000 euros. Has caído por casualidad en la de 1.000, la doble letra era de Sandra y el público te ha dicho que lo utilices", ha reprochado Jorge Fernández. La respuesta final al panel era: "Persona que se mete donde no le llaman". Sanjo resolvió con mucho cuidado y el propio Jorge se acercó a donde estaba para celebrarlo con él, dando por concluido el vacile.