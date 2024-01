Ha pasado el tiempo e Isa Pantoja ya es toda una mujer casada. Por eso, ha dado un paso al frente por los desplantes de su madre, cuya relación es casi inexistente, para clavarle el último puñal: "Quiere conocer todo sobre su familia biológica".

Así lo ha contado en exclusiva en la revista Lecturas, donde explica que "ahora me siento fuerte como para afrontar esa información”, asegurando que tiene ganas de saber si tiene hermanos, tíos, primos… Sobre el momento de la adopción, la pequeña de la tonadillera señala que solo sabe lo que le contó Dulce, la que fuera su niñera: “Yo tenía tres meses, decían que no sonreía y que me hacían el juego del escondite para que me riese. Cuando fui a Madrid, al parecer, recuperé la felicidad y empecé a reír”, apuntó.

Cabe destacar que la madre biológica trató de ponerse en contacto con Isa en el pasado, pero a fuerza de exclusiva y aprovechando que Isabel Pantoja estaba en la cárcel. En ese momento, Isa creyó que su madre biológica se estaba aprovechando de la situción y no quiso ningún tipo de contacto. Pero ahora, ¿habrán cambiado las tornas?

Cantante

Isabel Pantoja, oriunda de Sevilla y nacida en 1956, figura como una de las cantantes más destacadas y reconocidas en el panorama musical español. Su presencia en la escena musical ha sido tan polémica como popular, marcando su huella a lo largo de décadas.

Desde sus primeros años, Pantoja exhibió un talento innato para la música y la interpretación. A la temprana edad de 19 años, comenzó a cautivar a audiencias locales con su voz en eventos como fiestas y bodas. Sin embargo, su salto a la fama se produjo con su participación en el concurso televisivo "Benidorm '78". Desde ese momento, ha lanzado más de 20 álbumes de estudio, logrando vender millones de copias a nivel mundial.

La versatilidad de Pantoja se destaca en su capacidad para abordar diversos géneros musicales, incluyendo la copla, la balada y el flamenco. Su voz única le ha valido numerosas nominaciones y la conquista de prestigiosos galardones, entre ellos el codiciado Premio Ondas y el destacado Premio Nacional de la Música.

No obstante, más allá de su carrera musical, Isabel Pantoja ha sido una figura controversial en la sociedad española. Críticas hacia su estilo de vida lujoso y su participación en escándalos públicos, incluida una condena por evasión fiscal, han marcado su trayectoria. A pesar de ello, su resiliencia como mujer y su dedicación incansable a la música han sido evidentes, demostrando que su legado perdura a pesar de los desafíos personales y públicos.