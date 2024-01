Con motivo del estreno de la obra de teatro Yo soy Karina, la mujer detrás de la cantante, la que fuera representante española en Eurovisión en 1971 acudió al plató de El Hormiguero para hablar de su trayectoria profesional y personal. Karina desveló alguno de los capítulos más oscuros de su carrera y repasó lo que ha sido una vida encima de los escenarios y que a sus 78 años, sigue dando titulares.

En 2023 protagonizó también la edición de Gran Hermano VIP 8 donde se ganó el cariño del público por su actitud y sencillez. En esta ocasión y junto a Pablo Motos, ha comentado diversos temas, algunos de ellos de los que se arrepiente. La cantante confesó haberlo pasado mal a nivel profesional, en una época en la que no le llegaban trabajos. "La indiferencia, y que te veten. Que llames a puertas y siempre estén reunidos".

Según Karina, este rechazo le llegó muy joven. Cuando a penas tenía 29 años, la echaron de la discográfica, describiéndola como "hortera". Sin embargo, Pablo Motos quiso dar valor a la carrera de la andaluza, destacando que ella ha tenido éxito y que mucha gente se sabe sus canciones.

Hablando de su faceta personal, donde ha atravesado momentos complicados en el tema económico, Motos le preguntó acerca de si hay algo que le gustaría decir a su yo de 16 años, cuando empezaba a ser conocida. Karina reconoció que la exposición de su vida privada y todo el ambiente de la prensa rosa es algo que le gustaría no haber experimentado. "Una intenta, cuando no tienes mucha salida, intentas hacer cosas para salir adelante, tú y parte de tu familia adelante. Me equivoqué", confesó.

Y es que durante sus años de trayectoria, Karina se ha tenido que enfrentar a abusos sexuales por parte de productores, problemas de salud como un cáncer de tiroides o que, por problemas económicos, le cortasen la luz y el agua.

Sin embargo, la eterna sonrisa de Karina parece no apagarse y ahora afronta este nuevo proyecto con mucha ilusión. Su mente está en su familia y en la obra que estreno el 15 de enero en el Teatro Bellas Artes de Madrid.