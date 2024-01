Gabriela Guillén hará en unas horas su debut televisivo. Una esperada entrevista en De Viernes, Telecinco, en la que la paraguaya llega dispuesta a contar toda la verdad de su realción con Bertín Osborne, padre del primer hijo de la fisioterapeuta.

Las duras declaraciones que el presentador concedía en exclusiva a la revista 'Hola' en las que aseguraba que "no voy a ser padre, no voy a ejercer de padre porque no me toca", fueron un mazazo para la fisioterapeuta que se recluía en casa junto a su madre y su hijo recién nacido tras las incendiarias palabras del cantante.

Ahora, la paraguaya ha dado el paso y aunque en un principio se negaba a alimentar la polémica con el presentador de 'Mi casa es la tuya', finalmente la joven se sentará esta noche en el plató de De Viernes, dispuesta a contar cómo se encuentra y los entresijos de su relación con Bertín.

Pero antes de que esto ocurra, Fabiola Martínez, exmujer del empresario, se ha pronunciado al respecto y ha contado cómo se encuentra su corazón tras los rumores que apuntan a que está conociendo a alguien y se ha mojado en lo referente a la prueba de paternidad que el cantante estaría dispuesto a hacerse para saber si el bebé de Gabriela Guillén esta también suyo.

¿Nuevo amor?

En el punto de mira por sus imágenes en actitud cómplice y cercana con un hombre llamado Nacho en la noche madrileña -portada de la revista 'Diez minutos' esta semana- Fabiola Martínez ha protagonizado su primer acto público tras negar, a las puertas de su casa, que este atractivo empresario sea su nueva ilusión sentimental.

La modelo ha sido elegida como una de las 75 mujeres latinas a seguir en 2024 para la revista 'Forbes' junto a otros rostros conocidos como la artista Rachel Valdés -ex de Alejandro Sanz- y la actriz Juana Acosta. Feliz por este inesperado reconocimiento, la venezolana ha reaparecido ante las cámaras y ha hablado no sólo de los rumores de relación con el hombre con el que ha sido pillada dando un romántico paseo, sino también sobre la decisión de Gabriela Guillén de sentarse en el plató de '¡De viernes!' para contar todo sobre Bertín Osborne.

Al margen de su vida amorosa, Fabiola no ha podido comenzar el año mejor, ya que a su labor al frente de la Fundación Bertín Osborne -que pronto pasará a llamarse Kike Osborne, como su hijo- se une su fichaje como concursante del nuevo programa de TVE, 'Baila como puedas', donde intentará demostrar sus dotes como bailarina. Ya ha comenzado con los ensayos y como reconoce "es agotador". "No sabía que era tan dura la profesión de los bailarines, de verdad, tengo las rodillas hechas polvo y solo llevamos 4 días. Es mucho más bueno que el gimnasio, no sé si decirte mejor o peor. Tengo ritmo pero nada de técnica" asegura.

Siempre tan directa y amable con la prensa, la ex de Bertín Osborne confiesa que se ha llevado una "gran sorpresa" al verse en la portada de una revista muy bien acompañada. E, insitiendo en que no es su pareja, desvela que no ha hablado con este hombre y con que "a lo mejor me ha bloqueado directamente de su agenda. No sé si lo ha visto pero imagino que si".

Sobre qué relación les une, Fabiola ha explicado que se conocieron en una fiesta que junta a empresarios y marcas importantes y si cenaron juntos es para buscar una colaboración para su fundación: "Yo no paro y la única manera de quedar es cenar. Y no era la primera, era la segunda, la primera cenamos con uno de los patronos de la fundación que era de Málaga".

"Es guapísimo pero yo tampoco puedo forzar las cosas, no sé cuál es su situación, imagináis que tiene pareja y ahora tengo una súper bronca encima..." reconoce, pidiendo a la prensa que si queremos que se eche novio tenemos que darle "margen". "Me lo tomo con humor, entender las cosas, si salgo al mercado y me pilláis en la primera cita, que no es el caso, me lo espantáis" apunta divertida.

"Ya me enteraré"

Una reaparición la de Fabiola que coincide con la entrevista que este viernes Gabriela Guillén dará en '¡De viernes!' y en la que parece que Bertín Osborne no saldrá bien parado: "Qué bien, ya me enteraré mañana como vosotros. Yo no soy quien para juzgar a nadie, cada uno sabe lo que quiere, puede y debe. No entro ahí en absoluto" ha dejado claro.

Muy discreta, la modelo prefiere no pronunciarse sobre la actitud que su exmarido ha tenido con la fisioterapeuta y con su bebé, aunque sí ha revelado la reacción de su hijo Carlos, de 15 años, a la polémica en la que se ha visto envuelto el presentador. "Está muy tranquilo y me dice 'mamá, es mi padre'. Y me di cuenta que no ve a un señor, es su padre, y si tiene que hablar de él como padre no tiene queja, que es un poco lo que le pasa también a las niñas. Y lo que ellos ven no se les pude juzgar por eso" ha reconocido.

"Yo mientras que mis hijos estén bien, es su vida. Y si Bertín y Gabriela consideran necesarias las pruebas de paternidad, solo con que una de las partes piense que es importante, hay que respetarlo eso" ha sentenciado.