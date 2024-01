Isa Pantoja ha presumido de nueva casa en una entrevista exclusiva con la revista Lecturas, una vivienda que ya no cuenta con uno de los objetos que presidían su anterior residencia. En la charla en la que la influencer ha hablado en detalle del mal momento que atraviesa la relación con su madre, la joven saca a relucir las diferencias que arrastra con la tonadillera.

Los altibajos han marcado la relación entre ambas, un distanciamiento que parece haber emprendido un camino de no retorno y sobre el que la joven parece no estar dispuesta a hacer más esfuerzos. "No voy a volver a saltar ninguna valla", explicó Isa Pantoja en anteriores entrevistas, recordando ese episodio en el que la influencer se coló en Cantora para ver a su madre, un momento que coincidía con un tenso momento entre madre e hija.

Sin embargo, la influencer también tiene motivos para sonreir en el ámbito personal. La entrada de su marido Asraf Beno en la casa de Guadalix de la sierra ha estado marcada por los rumores de embarazo de Isa Pantoja. Y es que en un primer momento, la idea de que la hija de la tonadillera podía estar esperando su segundo hijo sonaron con fuerza a los pocos días de que el joven entrase a concursar en el reality.

Isa Pantoja se sincera

Isa Pantoja se ha sincerado sobre su futura maternidad. Después de que su embarazo estuviese en boca de todos durante días por la ilusión de Asraf Beno en 'GH DÚO' al imaginarse enterándose de la noticia desde Guadalix de la Sierra, mucho se ha estado rumoreando sobre la posible noticia. Ahora, la hija de Isabel Pantoja ha zanjado todos los rumores y ha explicado si están esperando un bebé.

La colaboradora de televisión, actualmente tertuliana de 'Vamos a ver, ha reconocido que le gustaría volver a ser madre. Ya con su hijo Albertito bien mayor (este mes de mayo cumplirá los 10 años), la que fuera concursante de 'Supervivientes' querría volver a experimentar la aventura de la maternidad. Y más ahora que se ha casado con Asraf Beno (en régimen de gananciales).

Lo ha contado todo en una entrevista que ha dado para la revista 'Lecturas', donde ha confirmado que sí entra en sus planes más inmediatos el quedarse embarazada de Asraf Beno, aunque todavía no se ha dado el caso. Eso sí, la joven de 28 años ha confirmado que hace apenas unas semanas tuvieron un desajuste de fechas. "Hace poco pensé que estaba embarazada. Tanto fue así que cuando al final me bajó el periodo me puse a llorar y todo", ha reconocido Isa Pantoja.

Es por eso que el exconcursante de 'Supervivientes' no ha tenido problema a la hora de hablar con sus compañeros de 'GH DÚO' sobre la ilusión que le hace el ser padre junto a la hija de Isabel Pantoja. Un sueño que también quiere cumplir la influencer: "Me gustaría tener una niña. No quiero que haya una diferencia de edad muy grande con mi hijo", expresa.