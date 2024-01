Concha Buika se ha convertido en uno de los nombres propios de 'OT 2023'. La artista forma parte del jurado del programa que presenta Chenoa y ha destacado por sus sinceras y directas valoraciones a los concursantes, que no dejan indiferente a nadie.

Anoche visitó 'OT al día', el programa diario que presenta Xuso Jones para resumir todo lo que sucede dentro de la Academia, donde hizo un repaso de lo que llevamos de concurso.

"Me lo estoy pasando estupendamente", le decía al presentador sobre su participación como jueza en el talent show. "Yo no noto presión, al final tienes que hacer tu trabajo igual".

Sobre sus comentadas nominaciones opina que "no es fácil porque son personas que se están esforzando mucho, pero hay que hacerlo y a mí se me da muy bien". Y añade: "las nominaciones no dependen de mí, dependen de los concursantes".

"Ellos no sueñan con ganar el concurso. Sueñan con el éxito y no siempre viene despues de ganar un concurso porque muchas veces viene el fracaso", asegura.

"Por eso no me es difícil nominar. Cuando yo llegué a Madrid a mí me rechazaron de todos los musicales en los que me presenté. Pero si me hubieran cogido en algún musical yo no estaría donde estoy a día de hoy. Uno no sabe donde está su suerte, solo le deseo que no deje de tentarle", continúa diciendo mientras puntualizaba que "cada vez es más complicado (nominar), pero siempre llegamos a un acuerdo".

Pero Buika también ha tenido tiempo para hablar un poco más sobre ella y ha revelado la razón por la que se lanzó a la música: "Tuve una niñez muy divertida. Empecé en el mundo de la música porque escuché la cifra que ofrecían por cantar"

Preguntada por el revuelo que causan sus valoraciones en redes sociales, asegura que no está conectada a ellas: "No me meto en las redes sociales. Me lo enseñaron una vez y me pareció súper bonito. Yo soy una persona que no es que no me importe lo que opinan los demás, es que me la pela".

Por último hizo una valoración sobre el paso de Suzette por el concurso, con quien ha coincidido en plató, asegurando que fue corto: "Falló que no se alineó su entidad. Ella sabe como es, pero el día que se ponga de acuerdo con su brujilla interior conseguirá cumplir sus sueños".