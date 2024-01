Hace unas semanas, Juan Ortega se hizo conocido a nivel nacional por su 'no boda' con Carmen Otte. El torero dejaba plantada a su novia en el altar una hora antes de la celebración y con algunos invitados ya en la iglesia... ¿los motivos? todavía se desconocen ya que ninguno de los dos ha reaparecido públicamente.

Una noticia de la que no se dejó de hablar y de la que se ha tenido mucha cautela a la hora de opinar. En este contexto, hemos hablado con Julián López Escobar 'El Juli' y le hemos preguntado por Juan Ortega y lo único que nos ha confesado es que le desea todo lo mejor después de esa decisión: "Desearle lo mejor a todo el mundo, que es lo más importante".

Eso sí, cuando le preguntábamos más a fondo sobre la polémica que protagonizó el torero, dejaba claro que no tiene "nada" más que decir porque "no hablo de los demás y creo que bastante tenemos cada uno con lo nuestro".

Por otro lado, el diestro demostraba su alegría por Enrique Ponce, quien vuelve a los ruedos y no dudaba en desearle mucha suerte: "Me alegro muchísimo, es maravilloso... Ojalá tenga mucha suerte".

Esta será la primera feria que 'El Juli' viva sin torear y lo cierto es que define esta etapa como "otro concepto, no es lo mismo que cuando estás toreando. No tiene ninguna presión ni responsabilidad tremenda. Este año la podré disfrutar de otra manera y bueno una tierra muy querida para mí".

Por ultimo, nos aseguraba que esta nueva etapa es igual de ilusionante que la anterior: "Bueno, con otra perspectiva, ¿no? pero con muchas ilusiones, con responsabilidades también, distintas, la verdad que cambian mucho las cosas pero bueno. La ilusión es la misma y feliz".

"17 de mayo"

Enrique Ponce vive apartado de los focos y de los medios de comunicación desde hace algunos meses, después de asentar su relación sentimental con la joven Ana Soria. Su separación y aparecer en todas las portadas de revistas del corazón le provocó un desgaste enorme que le ha hecho también dejar el mundo del toreo apartado. El maestro valenciano cumple ahora 22 años desde que confirmó su alternativa como torero en Las Ventas en 1990. El de Chiva es uno de los toreros más laureados de la historia reciente de la tauromaquia. Ponce era un habitual en la mayoría de faenas de la temporada taurina, así como de la prensa rosa por su matrimonio con Paloma Cuevas.

Sin embargo en 2021 Enrique Ponce anunció su cese temporada de los ruedos: "A quienes durante más de tres décadas me han acompañado: Lo primero que quiero deciros es GRACIAS por vuestro cariño y apoyo incondicional, en especial durante este último año de pandemia en el que decidí defender la tauromaquia, tirar para adelante y devolverle al mundo del toro lo mucho que me ha dado. En este momento de mi temporada taurina 2021 he decidido hacer un alto en el camino y retirarme por un tiempo indefinido".

Pero los fans del mundo del toro pueden estar de enhorabuena. El torero Enrique Ponce (Chiva, Valencia, 1971) reaparecerá el próximo 17 de mayo en la plaza de toros de Nimes (Francia), según lo ha anunciado este viernes en su cuenta de Instagram el empresario y apoderado Simón Casas.

"Pues sí, maestro, nos volveremos a ver en Nimes el viernes 17 de mayo de 2024. Le agradezco haber elegido la plaza de Nimes, donde tenemos tantos felices recuerdos en común, para su reaparición tan esperada. En nombre de la afición nimeña: muchas gracias", ha escrito Simón Casas en su perfil.

La idea Ponce sería finalizar su gira de despedida en la plaza de toros de Valencia en la corrida de toros que Espacios Nautalia 360, la marca de Nautalia Viajes para la gestión integral de cosos taurinos, perfila para la Feria de Octubre.