Bárbara Rey no pasa por su mejor momento. Después de la incendiaria entrevista de su hijo Ángel Cristo en 'De Viernes' la vedette no levanta cabeza. Y es que según contó el joven, el relato de la convivencia con sus padres no sería como lo ha contado la murciana todos estos años. El hijo mayor de la actriz aseguraba que “El día antes de mi operación de rodilla, me quiso echar de casa por una discusión. Me llevó al hospital, pero, cuando despierto de la anestesia, despierto aturdido. Mi madre se marchó. No tenía ropa ni dinero. Me dieron el alta y me tuve que ir a pata coja a la farmacia. Convencí a la farmacéutica para que me diera unas muletas y que se las pagase otro día”.

Otra de las contundentes declaraciones del hijo del domador de circo y la actriz tiene que ver con la relación de sus padres. Sobre esto, el joven señaló que Mi padre cometió el error de casarse con mi madre, él era un hombre de circo y no debió elegir a esa mujer, no niego que mi padre maltratara a mi madre, pero ella prácticamente enterró a mi padre (...) Era merecido acusarle por lo que hizo, pero al final de su vida ya estaba deambulando solo, no era necesario hacer con él esa carnicería". Duros episodios a los que la actriz no daba crédito y que su hija Sofía no dudó en afirmar que le habían afectado mucho. Ahora, la DJ vuelve a dar la cara por su madre y habla del complicado momento que atraviesa. "Mi madre está enferma, tiene una depresión y lo está pasando mal", señala Sofía. La vedette, cuestionada Unas imágenes de Bárbara Rey cantando en el escenario han hecho que se cuestionase su salud mental. Y es que se ha dicho que la vedette estaba en tratamiento psicológico tras la entrevista de su hijo, Ángel Cristo Jr., pero hay quien no entiende que pueda cantar y bailar mientras tanto. Bárbara Rey intervino muy enfada en el programa ‘Fiesta’ y la reportera Andrea Suñé ha podido hablar con ella horas antes de la emisión de ‘Así es la vida’: “Nos ha contestado muy afectada y ha dicho que no quiere dar más declaraciones. Lo está pasando mal porque se está cuestionando su salud mental”. En el plató del programa, Carmen Borrego nos contaba que desde que Ángel Cristo Jr. diera su primera entrevista, ha podido hablar con Bárbara en muchas ocasiones: “La he oído llorar desconsolada”. Además, recordaba que el hecho de que una persona tenga un problema de salud mental no quiere decir que no pueda salir, cenar, bailar y tener una vida: “Tiene picos, bajos, intenta animarse y juzgar una depresión porque ha hecho una actuación…” Por otro lado, explicaba que Bárbara no estaba bien antes de lo que pasó con su hijo. "Ha sido la gota que ha colmado el vaso".