Parece que cuando hablamos de estafas, sean del tipo que sean, no se libra nadie, ni siquiera los famosos. Y es que una concursante de Supervivientes, el reality de supervivencia de Telecinco, ha sido víctima de una estafa, tal y como ha contado en sus redes sociales: "Estaban intentando hacer una compra con mi tarjeta".

Se trata de Adara Molinero quien, como muchos otros estafados, recibió una llamada de, supuestamente, su banco en la que le decían que "estaban intentando hacer una compra con mi tarjeta".

Afortunadamente, la que fuera ganadora de GH, se dio cuenta de inmediato de que se trataba de un timo: "Me estaban intentando estafar lógicamente". Y avisa a sus seguidores para que no sean estafados: "Cuidado cuando os llamen así y os pidan meteros en el banco, pinchar enlaces, contraseñas, etc..."

Debut en el año 2000

Supervivientes destaca como uno de los realities más emblemáticos y exitosos en la parrilla televisiva española. Desde su debut en el año 2000 en Telecinco, ha mantenido su posición como uno de los programas más sintonizados a nivel nacional.

La premisa de Supervivientes es directa pero eficaz: un grupo de participantes se adentra en una isla deshabitada, enfrentándose a la crudeza de la supervivencia sin lujos ni comodidades. A lo largo de varias semanas, estos concursantes se someten a desafíos y pruebas para asegurar su suministro de alimentos, agua y otros recursos esenciales. La convivencia forzada en este entorno hostil contribuye a generar tensiones y conflictos entre los participantes.

El éxito de Supervivientes se atribuye a múltiples razones. Por un lado, su formato atractivo fusiona drama, aventura y el desafío de sobrevivir, cautivando a una audiencia ávida de entretenimiento. La ausencia de comodidades en la isla intensifica la emotividad y tensión del programa.

La diversidad de los concursantes también ha sido un componente crucial en el triunfo de Supervivientes. A lo largo de los años, el programa ha contado con figuras de la televisión, la música y la sociedad, generando un notable interés entre el público. La selección de participantes se basa en su carisma, personalidad y habilidad para crear drama, asegurando así un espectáculo entretenido para la audiencia.

Además de su impacto en la televisión, Supervivientes ha trascendido a las redes sociales, donde los fanáticos comparten opiniones y comentarios en tiempo real. Esta interacción en línea aumenta la emoción del programa y consolida su estatus como un fenómeno social.