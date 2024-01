La muerte de Arévalo el pasado 3 de enero sorprendía a todos y al la vez, abría una guerra que por ahora no parece tener fin entre su expareja, Malena Gracia y Paco, hijo del humorista. La tensión empezó en el propio tanatorio en el que descansaban los restos mortales del humorista. Y es que según denunció la cantante, los familiares del cómico la habrían echado del lugar de malas maneras. Este incómodo momento trascendió a los medios como la pólvora y empezó así el cruce de acusaciones entre familiares del artista y la propia Malena Gracia.

Ahora, la cantante ha vuelto a la carga destapando una delicada propuesta que ella le habría hecho a Arévalo y que no se había dado a conocer hasta ahora.

La propuesta

Después de la guerra abierta con la familia de Arévalo, Malena Gracia ha acudido al plató de Fiesta para contar cómo era su relación con el humorista, recientemente fallecido.

La artista, que ha dicho que tiene "la conciencia muy tranquila", ha revelado la propuesta a Arévalo que "nunca había contado", para así demostrar "lo mucho que le quería".

"A Paco le preocupaba mucho dónde iba a quedar Nuri, su hija. Yo un día le dije: 'mira Paco, yo me hago cargo de ella'. Yo no tengo hijos, pues no me importa tener una hija, porque para mi Nuri es como mi hija. Lo estuvimos hablando y luego él me dijo que no, que había planteado llevarla a una residencia", ha detallado la artista.

"Paquito la adora también porque es su hermana, pero eso fue lo que Paco y yo hablamos. Para que veáis hasta qué punto yo quería a Nuri que es como mi hija y a Paco Arévalo", ha continuado Malena.

Así, la actriz también ha hablado de la guerra que mantiene con la familia del humorista. "El hijo a mí no me traga y no me ha tragado nunca, porque a lo mejor se piensa que yo quería algo de Arévalo, y yo no quería nada. Arévalo y yo vivíamos al día, somos artistas y a Arévalo todo el mundo sabe que le quitaron la casa, que había pasado problemas económicos y el piso es para sus hijos", se ha defendido.