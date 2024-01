Marta Riesco ha sabido reconvertir su carrera de reportera en una influencer que lo cuenta todo en sus redes sociales. La periodista que no logra encontrar un hueco de momento para regresar a la pequeña pantalla se ha labrado una carrera profesional en Instagram, donde promociona marcas, restaurantes, acude a eventos como invitada y se comunica con sus más de 190.000 seguidores para hacerle partícipes de sus vida, sus ilusiones, tristezas y emociones.

Eso sí, como toda buena influncer, el perfil de Riesco en Instagram no está exento de los haters y las polémicas que entran en sus stories a criticar lo que hace. De hecho, las publicaciones que deja en su feed tiene filtrados los comentarios negativos, dado que apenas aparece alguno o si aparece, Riesco los elimina para evitar publicaciones contaminadas por perfiles falsos.

No obstante, la reportera tambiñén recibe multitud de mensajes cariñosos de una comunidad que poco a poco va creciendo en su Instagram.

Su vestido de novida

En una de sus últimas publicaciones, Marta Riesco aparece espectacular luciendo un precisos vestido de novia palabra de honor. "Intentaré no ser más pesada y que este sea el último post vestida de novia pero chicaaaaaa, que es mi primera vez y así si al final no me caso, pues tengo estas fotos tan monis para el recuerdo…", escribe.

Un aimagen que ha recibido cientos de comentarios alabando a la reportera. "La novia más bonita del mundo mundial !! Un vestido espectacular,el peinado ,maquillaje ,esq no se puede estar más guapa". "Algún día vestirás así con el hombre indicado, con uno que esté a la altura del mujeron que eres". "Qué nadie se atreva a borrarte esa sonrisa y felicidad qué tienes y disfrutas.Te lo mereces".

Además, Riesco ha demostrado saber reconstruirse de un momento bastante malo en el que perdió su trabajo en televisión y luego rompió con su pareja. Su humor y vitalidad le han llevado a hacer un Instagram diferente y dinámico que es muy celebrado por sus folloers. "Tía, Marta, no sé si estás siendo consciente de las cosas que estás haciendo pero es que cada cosa que haces lo haces más espectacular que la anterior. He flipado viéndote vestida de novia, se te están abriendo muchas puertas que a lo mejor no eran las que tenías pensado abrir pero.... A mí me parece que lo que estás encontrando detrás de esas " nuevas puertas" no tienen nada que envidiar a lo que te están negando. Estás demostrando lo que vales y te están demostrando que nada va a acabar contigo. Has entrado en el corazón de muchas que antes no hubiéramos dado un duro por ti y hemos visto en ti, la persona que realmente eres. Estabas opacada por personas y situaciones que no te hacían bien y por fin has sabido salir de ahí. Me alegro tantooooo.... Sigue Marta, sigue por ahi y algún día serás tú la que digas... no, ahora no me interesa, gracias. Un abrazo", compartía Riesco de una segudiora que le había escrito por privado.