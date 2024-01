La vida de Rafael Amargo daba un giro radical el año pasado. El bailaor era detenido en Alicante acusado de tráfico de drogas. La sustancia incautada era metanfetamina, también conocida como cristal y al parecer, era vendida por el madrileño en la casa que tenía en el barrio de Malasaña.

Desde el pasado mes de noviembre, el productor teatral permanece en prisión a la espera de juicio y para protestar por su situación no dudó en ponerse en huelga de hambre. Sin embargo, esta protesta ha llegado a su fin por recomendación médica. Al parecer, el bailarín habría perdido una considerable cantidad de peso, a lo que se sumaría el covid, lo que habría hecho inviable que continuase con su huelga de hambre.

Consumo de drogas y problemas económicos

Ante las constantes acusaciones de consumo de drogas, el bailaor se muestra rotundo: "Hace siete años que no me meto una raya de cocaína porque no me sentaba bien. Yo nunca he bebido ni he fumado" y además el bailaor asegura que no le costó dejar de consumir: "Yo soy muy drástico, era dejarlo o morirme de pena. Ahora estoy en un Máster de drogodependencia en la Universidad de Barcelona, estoy aprendiendo muchas cosas de la teoría". Consciente de la importancia de elegir a las personas que te rodean para cerrar este doloroso capítulo en su vida, Amargo reconoce que ha tenido que sacar a ciertas personas de su día a día: "Después de todo esto que me ha pasado he tenido que prohibir la entrada de gente a mi casa, gente con la que te diviertes 5 minutos y que no tiene oficio ni beneficio, además no son agradecidos".

"Demacrado"

Amargo, que siempre ha defendido su inocencia, está "demacrado" y en estos diez días sin ingerir alimentos "ha perdido 10 kilos", según reveló hace unos días su abogada en Fiesta.

Ahora, es su esposa, Luciana Bongianino, quien da la última hora del artista en la revista Pronto. "Ha tenido que abandonarla (la huelga de hambre) por motivos de salud. En diez días perdió 10 kilos y contrajo el Covid, por lo que era recomendable que dejara el ayuno. Nos tiene a todos muy preocupados", ha revelado.

"Su abogada está preparando nuevos documentos para llevarlos a la Audiencia Provincial de Madrid con el fin de presentar un nuevo recurso de súplica par que le concedan la libertad provisional y pueda esperar en el exterior a la celebración del juicio", que será entre el 8 y el 12 de abril.