Juan Ortega se convirtió en uno de los grandes protagonistas de la crónica social del final de 2023 cuando, el 2 de diciembre, dejaba a Carmen Otte plantada en el altar una hora y media antes de su boda y con algunos de los invitados a la misma ya en la iglesia de Jerez de la Frontera donde la pareja se iba a dar el 'sí quiero' después de varios años de discreta relación.

Un 'novio a la fuga' al que no hemos vuelto a ver desde entonces, aunque cuando se cumple un mes y medio de su comentadísimo plantón a su novia ultima su regreso a los ruedos. Será el próximo 3 de febrero cuando el diestro toree en México; y apenas una semana después, el 11, reaparecerá en nuestro país en la Feria de Valdemorillo, a cuya presentación declinó asistir, intentando retrasar todo lo posible su primera aparición ante las cámaras.

A pesar de su intención de mantenerse alejado de los focos para que no se hable de su vida privada, Juan Ortega vuelve a ser noticia después de que 'Fiesta' haya revelado que ha 'retomado' su relación con Carmen Otte, completamente rota desde el día de su 'no boda'.

Al parecer, la expareja ha decidido dejar a un lado sus 'diferencias' y estarían haciendo lo posible para tener un trato cordial a pesar del plantón del torero a la doctora en el altar. "Ha sido de mutuo acuerdo porque por parte de ella se ha dado cuenta de que lo que no tenía que ser no fue. Aunque no fueron las mejores formas de hacerlo, no hay ningún tipo de rencor hacia Juan" han apuntado en el programa de Mediaset.

Un acercamiento que en ningún caso signifique que la expareja vaya a retomar su relación, sino que ambos están poniendo de su parte solventar con cordialidad los asuntos que todavía tienen en común, como el piso en el que residían desde hace casi dos años en el centro de Sevilla. Una vivienda de alquiler que estaba a nombre de Carmen pero en la que finalmente se va a quedar el torero