Bichetomía, aumento de labios, de pecho, rinomodelación, lipoescultura... Estas son algunas de las intervenciones estéticas que muchos rostros del universo Mediaset se han hecho para mejorar su aspecto físico. Una serie de procedimientos que en ocasiones se saldan con una visita ambulatoria a su clínica de referencia mientras que otras conllevan ingreso hospitalario, anestesia general y un complicado postoperatorio.

A pesar de lo dolorosos que pueden ser en ocasiones estos tratamientos pocas celebrities se resisten a esculpir su cuerpo y su rostro para verse mejor o dejar atrás algún que otro complejo. Es el caso de una exconcursante de realities de Telecinco que tras su último y polémico paso por quirófano en el que se lanzó a cambiar el color de sus ojos, ha vuelto a la carga para realizarse una glotoplastia. Pero, ¿en qué consiste esta cirugía?

Feminización de la voz

Daniela Requena se ha sometido a una glotoplastia. Una nueva operación que está dando mucho de qué hablar y que consiste en una intervención para cambiar el tono de voz. La exconcursante de 'Pesadilla en el paraíso' ha contado la noticia a través de su perfil de Instagram donde ha explicado todos los detalles y lo que no puede hacer bajo ningún concepto en el estricto postoperatorio.

Esta operación que la practican muy pocos especialistas en el mundo se la denomina glotoplastia o también es conocida como feminización de la voz. A ella recurren, principalmente, mujeres transgénero mayores de edad que quieren reducir el tono de su voz.

Esta intervención era algo que estaba dentro de sus planes, pero antes que ella la exconcursante de 'Pesadilla en el paraíso' tenía otras prioridades. La primera de ellas y, que en su día no dejó a nadie indiferente, fue el cambio de color de sus ojos. Lo siguiente con lo que sorprendió Daniela Requena fue con su frontoplastia o cirugía de reducción de frente y , por último, ahora ha sido la glotoplastia.

"Mi voz va a pasar de ser más masculina a más femenina. Siento que no está en sintonía con mi cuerpo. Siempre he tenido claro que me iba a hacer esta cirugía", confesaba Daniela Requena para finalmente cumplir su deseo. La influencer ha pasado por el quirófano y se ha sometido a una glotoplastia y ahora está inmersa en el postoperatorio.

Postoperatorio

Entre las partes más complejas de esta intervención que solo realizan contados especialistas, está la de permanecer durante 15 días sin hablar, estornudar, toser o reírse. Algo de lo que ya ha informado Daniela Requena en un story de Instagram. Todo con el objetivo de que la sutura cicatrice correctamente.