La casa de Gran Hermano ha sido el escenario en el que han nacido numerosos romances del universo Mediaset. Al calor de las cámaras que 24 horas documentan lo que pasa en Guadalix de la sierra han surgido relaciones que se han consolidado al salir del reality, una de las más conocidas y que ha demostrado que lo suyo iba en serio es la formada por Azahara Luque y Juanma. Ambos se conocieron en GH 15 y tras su paso por el programa no han dejado de avanzar en su relación. Fruto de ello han nacido sus dos hijos y han formado una sólida familia cuyas aventuras dan a conocer a través de su perfil de Instagram, donde la concursante cuenta con más de 600.000 seguidores.

La versión VIP del concurso de Telecinco que hace unos meses clausuraba su última edición, también fue testigo del nacimiento de dos parejas: la formada por Jessica Bueno y Luitingo y la de Zeus Montiel y Susana Bianca.

Mientras la primera va viento en popa con presentaciones oficiales a sus respectivas familias y con viaje a Bilbao incluido por parte del cantante para conocer a los hijos de la modelo sevillana, la segunda sorprendía con un bombazo que ha pillado desprevenido al universo gossip de Telecinco.

"Reproches, lloros y muchas dudas por resolver"

La relación de Zeus Montiel y Susana Bianca fue seguida por todos los espectadores. Prácticamente, vimos nacer su noviazgo a través de la pantalla porque surgió en la casa de 'GH VIP' y lo cierto es que fue de lo más cuestionada. 'Fiesta' informa, en exclusiva, de su ruptura sentimental y desvela todos los detalles.

A pesar de que su entorno se oponía a este romance, finalmente triunfó el amor. Pero parece que todo se ha terminado: "Este amor ha podido ser contaminado por terceras personas y ha dejado a uno de ellos completamente hundido, sin fuerza y arrinconado. Y es que esta relación ha terminado de la peor manera posible, con reproches, lloros y muchas dudas sin resolver".

Amor Romeira tiene todos los detalles de lo que ha sucedido entre la ya expareja: "Ella realizaba a viajes sola porque él la dejaba tirada. Planeaban un viaje y luego él no iba y a ella le llegaba el hate de que viajaba siempre sola. Zeus le ha dicho que él tiene una forma de ser que ella tiene que aceptar, tiene unas bases en su vida y ella tiene que adaptarse a esas bases. Yo no lo entiendo". Al parecer, él, cuando van a realizar un viaje, "se ralla la cabeza y no va", algo que Susana habría perdonado en varias ocasiones.

La colaboradora denuncia que Susana recibe muchas críticas: "Susana ha querido llegar hasta el final y lo está pasando muy mal. Le han atacado mucho y ahora está abandonada, está en su casa sin querer salir. Está en un pozo que le lleva a las inseguridades. Ella no se lo esperaba", añade Amor. Habría sido Zeus quien ha tomado la decisión de romper la relación.