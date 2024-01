La paternidad de Bertín Osborne sigue dando que hablar. Después de que Gabriela Guillén diese a luz al sexto hijo del cantante el pasado 31 de diciembre y de las incendiarias declaraciones del presentador asegurando que no sería padre "porque no me toca", la joven permanece recluida en su domicilio, junto a su madre y alejada aunque al tanto de toda la polémica generada.

El pasado viernes, la paraguaya rompía su silencio y contaba su versión en un plató de televisión. Una esperada entrevista en la que la fisioterapeuta contaba con todo detalle cómo había acabado su relación con Bertín Osborne, qué le había dicho el presentador cuando ella le comunica que está embarazada y los pagos que el cantante le hizo para hacer frente al alquiler de su vivienda. Ahora, con la intervención de la joven aún reciente, surgen las primeras voces contrarias a su versión y ponen en tela de juicio su testimonio. En 'Vamos a ver', Alessandro Lequio arremetía contra la paraguaya y cuestionaba su versión. "Tengo que cuestionar a tu amiga" Gabriela Guillén se ha sentado por primera vez en un plató de televisión, pero José Antonio Avilés cuestiona su relato y nos da la versión de Bertín Osborne en 'Así es la vida'. De hecho, el periodista desvela el detalle que habría supuesto el inicio del fin de su relación. "Tengo que cuestionar a tu amiga", decía Avilés a Raquel Arias y añadía que hasta el mes de abril, su relación transcurrió "con normalidad". Sin embargo, algo habría ocurrido en la Feria de Abril de Sevilla: "Tu amiga monta un show porque va con un traje de flamenca y le pide a Bertín que le tenga un caballo preparado para estar en la feria y, como no está preparado, monta el show". "Un mero entretenimiento" "Desde el momento que Gabriela dice que quería ser madre y que era ella la que tenía controlado el tema (refiriéndose a la anticoncepción)... se han reducido mucho mis dudas sobre si esto ha sido fruto de un accidente o una decisión unilateral", ha señalado sin miramientos Alessandro Lequio. El conde cree que Guillén buscó expresamente ese embarazo. Sobre la relación entre Gabriela y Bertín, Alessandro también parece tener las cosas muy claras: "Creo que esta persona era un mero entretenimiento para Bertín Osborne. Tú puedes tener una relación seria con una persona a la que ves una vez a la semana y otra a la que ves tres veces a la semana que sea un mero entretenimiento".