No corren buenos tiempos para Anita Matamoros. Hace unos días sorprendía a sus seguidores contando el accidente que había sufrido su perro Ringo al caer por el hueco de las escaleras de un tercer piso. Un desgraciado suceso que acabó de la peor manera, ya que su mascota no pudo recuperarse de las lesiones sufridas tras la caída.

Después de unos días de desconexión en la nieve junto a un grupo de influencers, la joven ha sacado fuerza para contar a sus seguidores cómo se encuentra tras esta fatal pérdida.

"Tengo terapia"

Mucho se ha hablado de cómo ocurrió el accidente, pero la joven prefiere no entrar en detalles. Por su salud mental y porque cree que "no es necesario". Después de unos días de retiro y de desconexión en la nieve junto a un grupo de amigas y compañeras influencers, la hija de Makoke y Kiko Matamoros ha 'reaparecido' en sus redes sociales hablando a cámara por primera vez desde que ocurrió el desenlace de Ringo.

"Os voy a actualizar un poco de mi vida por aquí, hablando, porque la última vez que he comunicado con vosotros ha sido por texto. Así también me sentís más cerca y es más como lo he hecho siempre", ha expresado. Unas primeras palabras que han llegado justo antes de la it-girl entre a su sesión con la psicóloga. "Ahora tengo terapia. Tengo muchas ganas de volver a ver a mi psicóloga. A principios de septiembre me dio "el alta" y me dijo que no volviera porque estaba bastante bien y bastante fuerte, pero que podía volver si necesitaba hablar de un tema en concreto. Con lo que ha pasado con Ringo se me ha quedado un shock y un trauma", ha reconocido.

Es por eso que la profesional en salud mental le ha reconocido a la it-girl tratarse a nivel psicológico. "Básicamente, por cómo sucedió, que no os lo he contado porque creo que no es necesario tampoco. Ni me siento preparada ni creo que haga falta saberlo. Pero eso, al final cuando se apaga la luz y hay silencio mi cabeza repite y revive la imagen todo el rato y es algo con lo que no quiero estar siempre. Los traumas hay que tratarlos. Es sano, es bueno", ha expresado la creadora de contenido frente a sus más de 700.000 seguidores en Instagram, que han sido para ella una red de apoyo en esos momentos.