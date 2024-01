Ana María Aldón es una de las protagonistas indiscutibles de GH DÚO. La diseñadora que concursa con el que fuera su representante y con el que al parecer, no acabó de forma amistosa, Marc Florensa, ya ha tenido algún que otro encontronazo con algunos de sus compañeros, entre los que se encuentra su propia pareja de reality, aunque también ha habido tiempo para el flirteo con otro compañero de aventura: el extronista Efrén Reyero.

Según la de Cádiz, el influencer le recuerda a su novio Eladio y eso hace que "no te puedo mirar a los ojos", le decía la diseñadora. No obstante, este no sería el primer tonteo que la madre de Gema Aldón protagoniza delante de las cámaras. Basta con tirar de hemeroteca para comprobar cómo se las gastaba la exmujer de José Ortega Cano en su otra aventura televisiva como concursante de Supervivientes.

Mucha sintonía

Ana María Aldón está disfrutando al máximo de su experiencia en ‘GH DÚO’ y, aunque echa mucho de menos a Eladio, su pareja, no está perdiendo el tiempo a la hora de relacionarse con el resto de sus compañeros, sobre todo con uno, Efrén Reyero.

Se nota que entre ambos hay muchísima sintonía y podríamos decir que por parte de ella hay una ligera atracción, algo que pudimos ver en un vídeo que se emitió en Telecinco hace algunos días. Unas imágenes en las que había un claro tonteo de ella con el extronista.

Una escena que, inevitablemente, evoca a otro vínculo que surgió entre ella y un concursante de reality shows hace algunos años. Una amistad que muchos espectadores tacharon de flirteo y que dio mucho de qué hablar en los programas de la cadena.

Tonteo televisivo

En el año 2020, la ahora concursante de ‘GH DÚO’ se lanzó del helicóptero y fue una de las participantes estrella de la edición de ‘Supervivientes’ que se emitió en tiempos de pandemia. Un reality show en el que la mujer de uno de los toreros más conocidos de España se convirtió en protagonista indiscutible.

Ana María Aldón pasó por dos playas y fue en la de los ‘Desvalidos’ donde se encontró más íntimamente con uno de los compañeros del concurso, Antonio Pavón. Un hombre con el que surgió una amistad muy bonita que muchos confundieron con atracción.

Se pasaban el día juntos, se lanzaban muestras de cariño y hasta se dedicaban algún que otro piropo. Unas actitudes que fueron tema de conversación en muchos programas de Telecinco y que fueron tildadas de tonteo por muchos colaboradores.

“Mi sentimiento es que la quiero un montón. Nunca he pensado más allá de una amistad”, declaró el torero en una de sus noches más sinceras ante el ‘PoliDeluxe’ del programa de Jorge Javier Vázquez, donde dejó claro, una vez más, que, pese a lo que se había visto fuera, él nunca había flirteado con la concursante de ‘GH DÚO’.