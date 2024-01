Romina Belluscio, presentadora y modelo argentina, además de mujer del exfutbolista Guti, ha compartido con sus 85.000 seguidores de Instagram la dura enfermedad que sufre como consecuencia de la picadura de una garrapata infectada con la bacteria de la borrelia. En su publicación, detalla lo que es su batalla contra la enfermedad de Lyme. «Siempre pensamos el 'esa enfermedad no existe' o …' eso no me va a pasar' hasta que, en efecto, EXISTE y PASA. Me remonto a hace tres años, cuando empezaron los primeros síntomas de esta enfermedad poco conocida en España, la enfermdad de Lyme», detalla. Explica que «se contagia por la picadura de una garrapata infectada con la bacteria de la borrelia ,es una enfermedad multisistémica, conocida también como 'La gran imitadora'. La argentina también ha detallado cómo le comenzó afectando: «La bacteria en su primera etapa me atacó de forma muy agresiva, entre mis síntomas se incluían: la fatiga severa, pérdida de memoria a corto plazo, dificultad para concentrarme, ansiedad, insomnio, estatus migrañosos, dolor articular, debilidad muscular, e intolerancias alimenticias varias. Todas muy dispares y para 'volverse loca'».

¿Qué es la Borrelia? La enfermedad de Lyme (conocida también como borreliosis de Lyme) es una enfermedad infecciosa causada por algunas de las bacterias del género Borrelia, transmitida por garrapatas. La enfermedad puede afectar la piel, sistema nervioso, corazón, articulaciones y músculos; la afectación varía según la especie de Borrelia causante. El signo más común y distintivo de una infección aguda es una eflorescencia cutánea en forma de diana, conocida como eritema migrans, que aparece en el punto donde se produjo la picadura de la garrapata, aproximadamente una semana después. La erupción rara vez produce picazón ni dolor, por lo que no siempre se detecta. Aproximadamente el 70–80 % de las personas infectadas muestran este signo diagnóstico. Otras manifestaciones tempranas pueden incluir fiebre, dolor de cabeza y fatiga. Si no se trata, puede evolucionar hasta causar parálisis facial, dolores en las articulaciones, dolores de cabeza severos con rigidez en el cuello o palpitaciones del corazón, entre otros. La enfermedad de Lyme puede tener hasta cuatro etapas o estados. No siempre se observan todos, y no hay suficiente evidencia de que la infección primaria evolucione siempre hacia los estadios secundario, tardío y crónico ¿Qué es la cinetosis? El trastorno que padece Sofía Suescun y que dificulta el viajar El mensaje de Romina Recientemente, la mujer de Gurti ha compartido un esperanzador mensaje con sus seguidores. "Estoy tan emocionada de compartir con vosotros mis últimos resultados después de seguir un largo tratamiento ,que todavía no acaba ,pero ya me noto muy fuerte . Hoy mi cuerpo está libre de Borrelia y no puedo estar más feliz !. Fueron tantos los factores necesarios pero mencionaré algunos,(el entorno) rodéate de gente positiva Si puedes apóyate en tu familia , Sigue estrictamente la suplementacion y la dieta(sé que no es fácil) y Entrena fuerte ( siempre que puedas escuchando tu cuerpo). Para todos mis guerreros y guerreras que hoy estáis lidiando vuestra batalla ,contra el Lyme y sus consecuencias en especial la ansiedad, quiero deciros que no estáis solos ,se lo difícil que es, hay días que cuesta más , pero recuerda que es un proceso que necesita tiempo y mucha disciplina para empezar a sentirte mejor, Por favor no seas exigente contigo estás haciendo todo lo que puedes y eso es más que suficiente, No abandones la batalla Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Romina Belluscio 🇦🇷🧿🇪🇸 (@rominabelluscio11) Enfermedad de Lyme: ¿Cuáles son sus síntomas? La sintomatología comienza entre 3 y 30 días después de la picadura de la garrapata infectada. Sarpullido en la zona de la picadura, denominado eritema migratorio. Se expande lentamente día tras día y puede llegar a medir hasta 30 centímetros. No suele producir ni picor ni dolor. Es frecuente que, al tacto, se sienta caliente.

Fiebre.

Escalofríos.

Dolor de cabeza.

Fatiga.

Dolores musculares.

Rigidez del cuello.

Ganglios linfáticos inflamados.