A pesar del poco tiempo que lleva en la casa de Guadalix, Asraf Beno ya ha tenido la oportunidad de hablar con su mujer, Isa Pantoja, por el día de su cumpleaños. Tan solo unos días después de celebrar su quinto aniversario como pareja, el concursante recibía una video llamada de su pareja para demostrarle todo lo que le quiere y resolverle algunas dudas.Con las lágrimas en los ojos, la pareja se reencontraba a través de la pantalla demostrándose todo su amor: "Te quiero muchísismo, estoy super nerviosa, te veo en el 24 horas, yo estoy aquí para verte. Alberto también se quería quedar para gritarte pero es tarde y no puede. Quiere que te diga que tiene el viernes su primer partido de baloncesto... no me quiero emocionar, te quiero trasmitir todo positivo".

Sin poder retener la emoción, Isa también le enviaba un mensaje de su familia para que Asraf continue con el concurso tranquilo: "Tu familia, tu madre, he hablado con ella esta tarde, tus hermanos, que te quieren un montón, les haces llorar cada dos por tres". Visiblemente nerviosa, la hija de Isabel Pantoja intentaba demostrarle por todos los medios a su marido que le quiere y que le echa de menos: "Que te quiero, lo estás haciendo super bien, me siento super orgullosa de cómo eres, de la persona que tengo como mcarido, siguiendo tu corazón vas a llegar muy lejos en la vida".Sin olvidarse de la duda que le ha estado rondando la cabeza en todo este tiempo sobre un posible embarazo de Isa, Asraf ha podido salir de dudas: "No, no, pero no te preocupes que tenemos mucho tiempo. Estamos juntos en esto, cuando vuelvas" revela Isa. Lucía Sánchez desvela los peores momentos de su embarazo En ‘la curva de la vida’, Lucía Sánchez se ha desahogado con el Súper y ha desvelado algunos de los peores momentos que ha pasado. La exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ confiesa que pasó un embarazo muy dura y apunta al padre de su hija, Isaac. También confiesa que su familia es un gran apoyo y que le gustaría pedir perdón a su padre. En la casa de ‘Gran Hermano’, Lucía recibe una gran sorpresa y regalo: una videollamada con su padre. Aunque conocimos a Lucía en ‘La isla de las tentaciones’, ella cuenta que, en 2016, después de estudiar peluquería y estética estuvo trabajando en ese departamento en Mediaset, detrás de las cámaras. La gaditana también explica que fue en 2017 cuando conoció a Manuel, del que “no se fiaba” y que fueron a ‘La isla de las tentaciones’, donde él fue infiel y ella conoció al que acabó siendo el padre de su hija, Isaac Torres. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gran Hermano (@ghoficial) “Desde entonces no soy la misma, tengo la autoestima por los suelos”, confiesa Lucía reconoce en ‘Gran Hermano’, antes de contar algunos de los episodios más complicados de su relación con Isaac. “En esa isla para mi fue lo mejor del mundo, pero cuando salgo, nada era lo que parecía… Me dice que quiere ser padre joven, que soy el amor de su vida… En una separación me entero de que estoy embarazada”, prosigue Lucía, que también añade que lo dolorosa que fue para ella la respuesta que le dio Isaac al contarle que estaba embarazada. Emocionada, Lucía agradece a su familia que siempre están a su lado apoyándola y expresa las ganas que tiene de pedir perdón a su padre, al que cree que está haciendo sufrir mucho.