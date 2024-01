Cristina Porta tiene un nuevo proyecto en televisión, pero fuera de Mediaset... Y de España. La periodista deportiva ha puesto rumbo a México para concursar en la cuarta temporada de 'La casa de los famosos', la versión de Telemundo de 'GH VIP'.

La noticia de su participación en el reality mexicano se hacía oficial tan solo unas horas después de que Porta se despidiera del grupo de comunicación. "Todo lo que he vivido en estos pasillos en dos años… me lo llevo conmigo. Gracias a ello, hoy piso más fuerte", escribió en su perfil de Instagram: "A por el siguiente reto".

Un reto que no es otro que su salto internacional como concursante, faceta que con la que se dio a conocer para el gran público en 2021 con 'Secret Story'. La periodista se convirtió en la absoluta protagonista del reality emitido por Telecinco, que finalmente acabó ganando Luca Onestini.

Su despedida

La hasta ahora colaboradora de Vamos a ver ha querido despedirse de sus seguidores con una emotica imagen que ha llamado la atención de los usuarios . "Todo lo que he vivido en estos pasillos en 2 años… me lo llevo conmigo. Gracias a ello, hoy piso más fuerte. Volveré. La última foto en Mediaset tenía que ser con mi hermanito @jorgeperezdiez que ya sabe a dónde voy. Ya sabéis que me sobran dedos de la mano para contar los amigos de verdad que me ha dejado esta etapa de mi vida. Pero los que cuento, valen por mil. Soy afortunada. A por el siguiente reto".

Un mensaje al que Jorge Pérez ha querido responder. "No negaré que voy a echarte mucho de menos, pero estoy TAN feliz de todo lo bueno que está por llegarte… lo bonito que es llamarte AMIGA no tiene precio, y sabes que siempre tendrás aquí un hermano mayor para todo lo que necesites…". Pese a que ambos han querido repetir la palabra amigos con intención y fuerza, son muchos los que piensan que haya podido surgir la chispa entre los dos colaboradores de Telecinco. Cristina Porta presume constantemente de su amistad con Jorge Pérez, su compañero de aventura en '¡Vaya vacaciones!', al que también le agradece constantemente su apoyo durante las semanas que pasaron en "Vaya vacaciones", reality en el que participaron como pareja,

No es extraño ver fotos de ambos en el feed d eInstagram de Porta e incluso alguna vez, Alicia Peña, esposa de Jorge ha contestado. "Tener a Jorge cerca es una gran suerte, un besazo, bonita. ¡Somos del pink power [hace referencia al equipo rosa del que han formado parte Jorge y Cristina]!", comentaba la madre de los cuatro hijos del ex guardia civil, dejando claro que se lleva de maravilla con la que fuera colaboradora y que apoya totalmente y fomenta su amistad con su marido.