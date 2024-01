Se conocieron en GH VIP y salieron de la casa más famosa de la televisión con planes de futuro y con algunas dudas que ponían en cuestión la veracidad de su relación. Sin embargo, Jessica Bueno y Luitingo parecen seguir callando bocas, al menos por las publicaciones que comparten en sus redes sociales, donde no dejan de decirse el uno al otro lo enamorados que están.

Tras unos días en familia, en los que a sevillana ha conocido a los padres de su novio, sorprenden unas declaraciones en las que la joven se niega a confirmar que sea la novia del cantante de Operación Camarón.

Ahora, el joven cantante ha vuelto a ser noticia y no por sus líos amorosos, esta vez ha sido un accidente doméstico lo que ha acabado con Luitingo en el hospital y con cuatro puntos y con sus seguidores preocupados.

Cuatro puntos y "mucho dolor"

Luitingo ha terminado en el hospital tras sufrir un accidente doméstico. El músico sevillano se ha clavado un cuchillo que lo ha llevado directo al centro médico. El que quedase segundo finalista de la última edición de 'GH VIP' ha explicado cómo se encuentra tras el incidente y ha enseñado su mano, completamente vendada y todavía con restos de sangre.

Una imagen que, lo cierto es, ha dejado muy preocupados a sus seguidores. "Ruina. Cuatro puntos por clavarme un cuchillo. Estoy acarajotao. ", ha escrito el sevillano junto a la instantánea. En ese mismo momento, sus fans ponían el grito en el cielo y empezaban a llenarle la bandeja de entrada de mensajes de alarmismo.

Rápidamente, con el ánimo de calmar a sus incondicionales, Luitingo ha reaparecido en sus redes sociales para dar la última hora sobre su estado de salud. "Familia, no preocuparse. Estoy bien, con mucho dolor. Estaba cortando un plastiquito, de una cosa de un peine, y he hecho así con el cuchillo, y con la fuerza de la derecha, me he clavado el cuchillo. Me han cogido cuatro puntos y he visto las estrellas. Muchas gracias a la gente que pregunta", ha señalado el cantante, que se encuentra bien y que tan solo está dolorido tras el accidente.

Algo que también ha preocupado mucho a sus fans, es que Luitingo estará algún tiempo sin tocar la guitarra. Y es que, a juzgar por lo profundo que se ha clavado el cuchillo, que le han tenido que dar cuatro puntos en el hospital, el músico tendrá que estar algún tiempo de baja en lo que a tomar el instrumento se refiere. Pese a todo, el cantante no pretende cancelar sus próximos compromisos profesionales.