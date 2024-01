Las semanas van pasando y la tensión dentro de la casa de Gran Hermano DÚO sigue en aumento. Los enfrentamientos entre concursantes son cada vez más notables y los bandos están más distanciados que nunca. Tal es la situación en la casa, que el propio Ion Aramendi, presentador del debate de GH DÚO, ha querido darles un toque de atención a los participantes.

Ante el intercambio de opiniones, unas más airadas que otras, desde el programa se ha dado un toque de atención, centrándose en las actitudes negativas de algunos de los concursantes. El momento en el que estalló todo fue en una conexión del plató con la casa de Guadalix de la Sierra.

El primero de los implicados, Finito, fue el que prendió la mecha, señalando que él nunca ha hecho daño a nadie, únicamente a sí mismo: "Se me está acusando de que tengo una cierta agresividad hacia las personas y la única agresividad que he tenido ha sido contra mí", ha confesado el concursante, añadiendo que, debido a los numerosos intentos de suicidio de su madre, ha volcado todas las culpas sobre sí mismo. "Mi madre se intentó suicidar nueve veces delante de mí y yo me enfadé con el mundo y me sentía culpable".

Unos comentarios que no han pasado desapercibidos para el resto de la casa, allí presente, que no han tardado en acusar tanto a Finito, como a Keroseno, de meterse con el resto y con la infancia de cada uno. La conversación se ha ido encendiendo, poco a poco, y ha sido el propio Ion Aramendi el que ha tenido que intervenir, dando un consejo a los concursantes. "Es fundamental, que os deis cuenta de que estáis en un concurso", ha empezado diciendo Ion.

"Primero, tenéis que intentar tener cierta cordialidad. Segundo, no intentar echar en cara al otro, cosas que han venido desde fuera". Ante estos consejos, varios miembros de la casa han querido dar las gracias al presentador, pero este quiso rechazarlas y continuó con su alegato. "Es un mensaje para todos. A mí no me apetece que cada vez que conecte con vosotros estéis de mal rollo permanente".

Por último, Ion ha querido zanjar el tema dejando claro que: "Puede haber faltas de respeto, que las ha habido y las hay. Pero dejad de decir que hay agresividad, porque no la hay. En el momento que haya agresividad contad con que el programa va a actuar al respecto", señaló de esta forma. No obstante, las diferencias entre concursantes siguen siendo notables y habrá que ver cómo transcurre la convivencia estos días.