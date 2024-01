El dinero que Bertín Osborne ha dado a Gabriela Guillén ha dejado de ser un misterio. El artista, que acaba de ser papá junto a la fisioterapeuta, ha hecho unas cuantas transferencias a lo largo de los últimos meses a la que fuera su compañera y madre de su séptimo bebé. 'Así es la vida' ha ahondado en los datos reales y parece haber dado con la clave.

El programa de Telecinco ha desvelado que en realidad se trataron de un total de 10 transferencias que se han ido produciendo desde el 6 de marzo. Aquella ascendió a 400 euros y le siguió otra de 1.500 en el mes de abril, concretamente el día 26.

No obstante, fueron más allá de los dos ingresos que Guillén ha llegado a asegurar. A continuación, uno de 1.000 euros en mayo, una semana después de enterarse de que estaba embarazada y en un momento en el que aún no se había enterado. La cuenta no paró aquí: 1.300 euros en junio; después 600 euros, 1.300, otros 800 y por último 3.000 en julio; y por último 3.000 euros que llegaron el 4 de septiembre.

En total y para ahorrar cuentas a los lectores, 13.900 euros que Gabriela Guillén fue recibiendo a lo largo del año.

La cifra anterior

Si echamos la vista atrás, recordaremos cómo Guillén dejó claro hace unos meses en su entrevista en '¡De viernes!', que las transferencias habían sido dos y que él "se ofreció voluntariamente". Además, se sumaron dos regalos a la lista: un vestido para la Feria de Abril y otro para la fiesta del Turronero, a las que asistieron juntos.

Su relación fue fugaz y duró lo que tuvo que durar; hasta que Guillén le dio la noticia a Bertín de que esperaba un hijo suyo. La decisión de la fisioterapeuta de tener al niño no sentó nada bien al padre de la criatura, que se ha negado a ejercer como figura paterna y que como mucho se prestará a ayudar en caso de que se demuestre que es de verdad el padre.

Las últimas horas han sido un tanto desconcertantes. Bertín Osborne ha acudido al hospital para dar la bienvenida a otro descendiente más de la rama Osborne, que no llevará su apellido primero, y que, por mucho que pueda llegar a sorprender, tampoco es su hijo. Se trata de su nieta Violeta, hija recién nacida de Claudia Osborne.

El artista se desplazó hasta Barcelona para conocer a su nieta; un movimiento que no ha llegado a hacer con su hijo y que ahora mismo ni siquiera se espera. ¿Cuál es la opinión de Gabriela Guillén con lo que respecta a esto? Pues la reciente mamá no ha tenido mucho que decir y ha sido bastante escueta a la hora de responder a la prensa: "Tiempo al tiempo".