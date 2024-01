Las redes sociales son, en muchos casos, el nexo que une a los famosos con sus seguidores, por lo que los primeros muchas veces las utilizan para sincerarse sobre cuestiones como la salud. Y esto es lo que le ha ocurrido a una conocida colaboradora de televisión, que expresó sus dudas a sus seguidores: "No sé si pincharme botox".

Se trata de Alexia Rivas, colaboradora de Vamos a ver, el programa que presenta Joaquin Prat en Telecinco, quien habló a sus seguidores sobre los problemas de mandíbula que tiene. "Estuve yendo al fisio hace un año por la mandíbula, pero no fui muy constante... y de verdad, noto una presión... que es otro nivel".

Tal y como explicó la colaboradora, "el fisio me dijo que tenía la mandíbula como un perro de presa y la apertura de la boca la tengo a la mitad de la apertura considerada normal. Como no quiero hacer el invisaligne bien, la férica no es opción".

Así que otra opción es el botox. "No sé si pincharme botox para el bruxismo porque hay gente que dice que es efectivo y otra que no, pero necesito solución".

Periodista española

Alexia Rivas Serrano, oriunda de Ponferrada, León, nació el 20 de enero de 1993 y se ha destacado como una periodista española con una amplia experiencia en diversos medios de comunicación, incluyendo Marca, 13TV, La Sexta y Telecinco. Su recorrido profesional ha abarcado roles tanto de presentadora como de reportera, dejando una huella distintiva en el ámbito mediático de España.

Tras obtener su grado en periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid en 2016, Alexia inició su carrera en el mundo de los medios trabajando en Marca Plus, la sección del diario deportivo Marca, donde desempeñó funciones de reportera, redactora y presentadora. Su versatilidad y pasión por la comunicación la llevaron a participar como presentadora ocasional en un magazine de actualidad en Castilla y León Televisión.

Posteriormente, amplió su experiencia en el periodismo deportivo, ejerciendo roles de redactora y reportera en el informativo deportivo de 13TV, así como en otros programas de la misma cadena. Además de su labor televisiva, Alexia incursionó en el ámbito de la actuación colaborando con el popular youtuber Jorge Cremades, participando en diversos cortometrajes cómicos.

En 2017, se unió al equipo de reporteros de "Más vale tarde" en La Sexta, donde aportó con su perspicacia periodística hasta 2018. Durante ese mismo año, Alexia se incorporó como reportera, redactora y colaboradora al programa "Socialité" de Telecinco, presentado por María Patiño. Su participación en dicho programa se extendió hasta el polémico episodio conocido como "Merlos Place" en 2020.

En marzo de 2021, Alexia Rivas asumió el desafío de ser concursante en "Supervivientes" de Telecinco, enfrentándose a diversos retos y aventuras en un entorno natural extremo. Después de 35 días en el concurso, se convirtió en la tercera expulsada de la edición. Posteriormente, se sumó como colaboradora al programa "Sobreviviré" en Mitele, presentado por Nagore Robles. Además, en septiembre de ese mismo año, hizo su debut como colaboradora en "Ya es mediodía."

Es importante destacar que, en abril de 2020, durante el confinamiento domiciliario debido a la pandemia de COVID-19, Alexia Rivas se vio envuelta en un escándalo mediático ampliamente conocido como "Merlos Place." Este episodio, que captó la atención de las redes sociales y los medios de comunicación, involucró a Alexia, Alfonso Merlos y Marta López, generando un impacto significativo en la esfera mediática tanto a nivel nacional como internacional.