Las polémicas declaraciones del cantante Jorge González (Benidorm Fest 2024) sobre la supuesta discriminación a las personas que son 'guapas' fue uno de los temas que 'TardeAR' este jueves. El asunto fue analizado por los colaboradores del espacio en la primera mesa del programa, concluyéndose con un 'piropo' de Ana Rosa Quintana hacia Pedro Sánchez.

Este momento se originó en el momento en el que Frank Blanco le contestase en clave de humor a Susana Díaz, que aseguró que "hay un estereotipo" en la belleza a la hora de encontrar trabajo: "El problema es cuando una persona busca un trabajo, que el exterior eclipsa la inteligencia interior". "Mira por ejemplo en España, la factura que le ha pasado a Pedro Sánchez el ser tan guapo", comentó el colaborador.

Solo instantes de las palabras de Blanco, Cristina Cifuentes también entró en el asunto para, en cierta manera, discrepar y pedir que no se le nombrase: "Ni lo mentes. Guapo te parece a ti, a mí me da un poco de repelús". "A mí me gusta más Frank que Pedro Sánchez", añadió la expresidenta de la Comunidad de Madrid.

Ana Rosa Quintana sentenció este momento que se produjo en 'TardeAR', situándose en una línea similar al de Cifuente a la hora de opinar sobre la apariencia y el trabajo de Pedro Sánchez: "Guapo es. Ahora, la que nos está liando, también".