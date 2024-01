Amador Mohedano está a punto de quedarse sin hogar, aunque aún podría tener una oportunidad de librarse. El hermano de Rocío Jurado ha encontrado un pequeño salvavidas al que agarrarse en caso de que no pueda afrontar la abultada deuda que ha acabado acumulando. El programa de Telecinco 'Así es la Vida' ha sido el encargado de desvelar en qué podría basarse la estrategia de Mohedano para mantener su propiedad.

El trato

¿Cómo va a conseguirlo? Pues el primer paso sería poner sobre la mesa este trato a Hacienda y esperar su respuesta. Al parecer, habría una persona interesada en cubrir la parte de la deuda que corresponde a Amador Mohedano y se trataría de un trabajador de la finca.

Esto no es todo. Entre los planes de Mohedano está conceder una entrevista con la que sacaría un buen pellizco de dinero con el que cubrir otra parte importante de dicha deuda; algo para lo que "queda poco para que se decida".

Recordemos que la deuda que acumula asciende a los 247.000 euros. Su tiempo se acaba y la finca de Los Naranjos peligra cada vez más, aunque ha conseguido un aplazamiento con el inspector de Hacienda que se encarga de su caso. De momento, la conversación ha quedado pendiente para el mes que viene, momento en el que se pondrá sobre la mesa el trato que tiene entre manos Mohedano.

La intención de Amador Mohedano es "mantener su parte de la finca, llegar a un acuerdo con la persona que se ha ofrecido y conservar la herencia de su hermana". También hay que tener en cuenta que él es solamente propietario del 50% de la finca que heredó de su hermana y que, por lo tanto, no podría ser embargado.

La opinión de Benito

Quien no se ha abstenido de dar su opinión ha sido la exmujer de Amador Mohedano, Rosa Benito. La colaboradora televisiva tiene solo palabras de apoyo hacia el que fuera su pareja: "Cuando se tiene salud se sale de todo. Amador es el padre de mis hijos y le respeto. Es un hombre al que he adorado".

Y es que Mohedano no consigue salir del ojo público y si no es por su deuda y delicada situación es por su relación familiar. El exmarido de Rosa Benito no ha sido parco en palabras a la hora de pronunciarse sobre toda la polémica que estalló al rededor de su familia después del documental de su sobrina Rocío Carrasco.

Y es que por su parte no existe porblema alguno con su sobrina y tampoco termina de entender el motivo de su distanciamiento y la necesidad de dinamitar los asuntos familiares de esa manera.