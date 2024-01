La nueva edición de Operación Triunfo está arrasando con todo, aunando a los seguidores más fieles del programa, con las nuevas generaciones. A estas alturas del programa, en el que la Academia ha perdido a la mitad de los concursantes que ya están eliminados, el público tiene claro cuáles son sus favoritos para ser los últimos en cruzar la pasarela.

Los nombres son varios. Que si Juanjo, que si Naiara... pero hay una concursante que ha llamado la atención de muchos, no solo por su voz, sino por su versatilidad y energía sobre el escenario. Se trata de Ruslana, qué gala tras gala ha ido metiéndose a los seguidores en el bolsillo a base de buenas actuaciones. A esta joven nacida en Ucrania, le han tocado retos muy exigentes, con coreografías complicadas y mucho movimiento, que ha solventado con buena nota.

Para esta próxima gala la canción que le ha tocado es la de Beggin, de los italianos Måneskin. Una canción más rockera y del estilo de Ruslana que las anteriores con las que se le vio en la pista, de un tono más pop. Pese a que la concursante se alegró en el momento que conoció la canción que iba a interpretar, su actitud ha cambiado a lo largo de la semana.

En un momento del directo, durante la clase de interpretación que tenía con Abril Zamora, la cantante ha confesado haber perdido su identidad. Acusando al programa que durante varias semanas le han pedido una actitud sobre el escenario diferente a lo que es ella. "Lo he perdido. Me han querido meter en un papel que no era, y ahora que he vuelto a lo que soy, ya no me encuentro".

Esta confesión ha pillado de sorpresa a Abril que ha intentado tranquilizar a la concursante, comentándole que no se "emparanoyase". La triunfita ha continuado desahogándose, afirmando que le faltaba "esa energía que me movía por dentro". También afirmó que este cambio ha sido provocado por las canciones que le han pedido que cante. "Me han hecho cantar cosas muy diferentes y alejadas de mí".

Habrá que esperar a la gala para ver como afronta el reto y qué resultado sale de su actuación. Su anterior canción le generó la nominación del jurado, su primera nominación en lo que va de programa, aunque luego los propios jueces la salvaron. Habrá que esperar.