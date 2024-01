Hay rostros que no se olvidan, y menos si van acompañados de una frase con gancho y una personalidad polémica. Por norma general, muchos de los concursantes anónimos de reality son carne de permanecer en la televisión y hacerse un hueco en base al que poder sostenerse el resto de su vida.

No obstante, a este selecto grupo solo entran unos pocos que de verdad enganchen a la audiencia, como fue el caso de Marta Peñate. La tertuliana televisiva hizo historia en La Isla de las Tentaciones tras su participación junto al que fuera su pareja en ese momento, Lester.

Ahora, Peñate se encuentra más centrada en sus redes sociales y un tanto alejada del foco mediático. Tal y como la influencer ha declarado en varias ocasiones, en estos momentos, con un embarazo planeado y en pleno proceso después del tratamiento de fertilidad, prefiere que la carga de trabajo sea mucho menor en estos momentos.

Lejos queda para la tertuliana la isla en la que enterró una relación de más de diez años después de caer en la tentación y de que Lester encontrara el amor con su actual pareja. No obstante, el tiempo curó las heridas de Peñate y Tony Spina se convirtió en el hombre con el que formar una familia. A pesar de que este proceso esté siendo mucho más complicado de lo que le gustaría a la pareja, ambos siguen mostrándose de lo más felices en redes sociales.

Un pique con insinuaciones

Ahora, con una relación más que estabilizada, se permiten bromear sobre una posible participación conjunta en el reality con el que Peñate saltó a la fama. Así hemos podido ser testigos de esta propuesta indecente que Spina le ha hecho a su novia mientras él se preparaba para ir a trabajar.

"Que se va a trabajar me dice el sinvergüenza, con chaquetilla y todo. Tú me vas a poner unos cuernos que ni en La Isla de las Tentaciones", bromeaba la influencer mientras grababa a Spina. Como respuesta, Spina le lanzó la pregunta: "¿Vamos a La Isla?". Su novia solo pudo responder: "Sí, bueno... ¿Ves cómo me vas a poner los cuernos? Me quieres usar".

"Estas son crónicas de unos cuernos anunciados, de verdad, yo lo sé. Te oleré cuando vuelva", decía Peñate mientras abrazaba a su novio antes de salir por la puerta de casa. Y es que Tony Spina y Marta Peñate se han consolidado como una de las parejas más estables del panorma mediático actual y comparten constantemente su amor a través de las redes con mensajes románticos y bromas llenas de complicidad.