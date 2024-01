La relación entre el jinete Álvaro Muñoz Escassi y su hija, Anna Barrachina, es casi una historia de película. Pero no por lo bonito en la relación entre padre e hija, sino todo lo contrario. El jinete estuvo saliendo hace años con Mercedes Barrachina y fruto de ese amor tuvieron una hija.

Según relata el propio Álvaro, él no se enteró de que había tenido una niña hasta que no había cumplido los 4 años. Una sorpresa mayúscula y un caso bastante peculiar al que hay que sumar que Anna, no llegó a conocer a su padre hasta que tenía 19 años.

Esta es la versión que ha dado Álvaro en una reciente entrevista que concedió en ¡De viernes!, aclarando todos los temas sobre su turbulenta paternidad. Sin embargo, parece ser que el jinete no ha contado toda la verdad o por lo menos eso dicen madre e hija.

En el propio programa, se han puesto en contacto con Mercedes, que asegura que Álvaro está mintiendo y "contando las verdades a medias". Pero el enfado no solo llega por esta circunstancia, sino por el hecho de hacer público un tema que habían solucionado en privado.

"Ya estaba todo aclarado, después de todos los problemas que tuvo ella con su familia, que casi le cuesta la separación con el marido”, asegura Mercedes, que añade que también está cabreada porque en la entrevista, se le tacha de "manipuladora".

Todo esto ha sorprendido y bastante. La que no ha declarado de forma directa ha sido Anna, que según su madre, sí que es consciente de la entrevista que ha dado su padre, y espera que vuelva a salir para aclarar las cosas, o por lo menos intentarlo.