Siempre al lado de su amiga Alejandra Rubio, Aless Gibaja se ha convertido en uno de los pilares fundamentales del clan Campos porque ha sabido estar en los peores momentos que en los últimos años les ha tocaod vivir.

Hace unos días hablábamos con él y le preguntábamos por la carrera de interpretación que está llevando a cabo su amiga Alejandra y... lo cierto es que él lo tiene claro: "Creo que su futuro está más en series y cine que en televisión. Ella sabe, tiene mucho talento y la televisión por supuesto también lo hace súper bien, pero creo que su futuro será más en el cine y en películas".

En cuanto a los últimos vídeos en los que la joven sale cantando, que han llamado la atención en redes sociales, el influencer bromeaba ante nuestras cámaras de que "es la nueva Aitana, Alejandra es otra que la tiene que llamar un director, está estudiando muchísimo, todos los días va a la escuela, lo da todo, ensaya, yo he visto muchos vídeos, estoy seguro de que Alejandra de aquí a nada estará en una serie o en una película, estoy 100% seguro".

Por sus parte, Aless nos sorprendía porque nos confesaba que también quiere estrenarse como actor y aprovechaba nuestras cámaras para hacer un llamamiento: "no me han llamado todavía, hace mucho tiempo hice un pequeño cameo en una película con Fernando Esteso, me tienen que llamar más Los Javis o alguien, estoy esperando".

Alejandra rubio se siente "culpable" del conflicto entre Ana María Aldón y Marc Florensa

Los problemas de Ana María Aldón y Marc Florensa van a más en la casa de 'GH Dúo' y Alejandra Rubio confiesa que tiene algo que ver. Y es que la hija de Terelu Campos favoreció que empezaran a trabajar juntos... una relación profesional que acabó por romperse.

Ana María Aldón no se fía de Marc Florensa en 'GH Dúo', le acusa de hacer monólogos y arremetía contra él: "Si te molesto, soy tu p*** compañera"; "yo entiendo que gusta, a mí me encanta una folclórica", decía él.

Sus enfrentamientos van cada vez a más y, en 'Así es la vida', Alejandra Rubio nos confesaba que se siente "un poco culpable". Conoció a Marc cuando tenía 18 años, trabajó un par de veces con él y, en ese contexto, Ana María Aldon le comentó que necesitaba a alguien que le representara y que le llevara las redes.

"Yo le pasé le teléfono, soy el origen", decía Alejandra, que sin embargo contaba que pronto dejó de trabajar con él: "Yo cazo a la gente bastante más rápido, al principio ella estaba encantada porque es verdad que te hace sentir bien, está muy encima... pero eso se torció, siempre me he sentido culpable de esa relación y más aún de que haya aprovechado todo esto para entrar en concurso".

Y es que Alejandra Rubio tiene claro cuál es su objetivo: "Sé que quiere esto y le gusta esto. Él es un personaje, quería ser un personaje televisivo y lo ha sido"