Ana María Aldón es una de las protagonistas indiscutibles de GH DÚO. La diseñadora que concursa con el que fuera su representante y con el que al parecer, no acabó de forma amistosa, Marc Florensa, ya ha tenido algún que otro encontronazo con algunos de sus compañeros, entre los que se encuentra su propia pareja de reality, aunque también ha habido tiempo para el flirteo con otro compañero de aventura: el extronista Efrén Reyero.

Según la de Cádiz, el influencer le recuerda a su novio Eladio y eso hace que "no te puedo mirar a los ojos", le decía la diseñadora.

Mucha sintonía

Ana María Aldón está disfrutando al máximo de su experiencia en ‘GH DÚO’ y, aunque echa mucho de menos a Eladio, su pareja, no está perdiendo el tiempo a la hora de relacionarse con el resto de sus compañeros, sobre todo con uno, Efrén Reyero.

Se nota que entre ambos hay muchísima sintonía y podríamos decir que por parte de ella hay una ligera atracción, algo que pudimos ver en un vídeo que se emitió en Telecinco hace algunos días. Unas imágenes en las que había un claro tonteo de ella con el extronista.

Castigo en Gran Hermano

La tarde del sábado nos ha dejado un momento único e irrepetible, tal y como hemos podido ver a través del minutado de 'GH DÚO'. Manuel y Marta López han estado jugando y, quien perdiera, tenía una penalización. El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha tenido que cumplir penitencia y pasearse por la casa con un suspensorio de lo más sexy. Aunque parece que no andaba muy a disgusto. Ojo a la reacción de Ana María Aldón. Entre risas y algún que otro concursante escandalizado, Manuel se ha paseado por la casa enseñando el culo y tapando sus partes delanteras con una pequeña tela. Parece cómodo con la situación, hasta el punto de exhibirse ante sus compañeros e incluso de continuar con la broma en el confe para hablar con el Súper. Ana María, que ya confesó cómo se comportaba en la intimidad junto a Eladio, no ha dudado en opinar de lo que estaba viendo.

Mientras Elena pregunta que dónde se compra esa ropa interior, Ana María no pierde detalle de lo que ve y le pregunta a Manuel que "si eso es todo lo que hay ahí". Manuel no tarda en contestar: "Hombre, esto cuando se pone contento... se pone como el cuello de un cantaor". "Yo lo dudo", remata ella. Por su parte, Marta asegura que ella no hubiera hecho eso, pero Manuel confiesa que no le importa. Hasta aprovecha para presumir de trasero. De hecho, tiene que estar así tres horas, se lo reducen a una, pero él admite que le da lo mismo, "como si tengo que estar así hasta mañana".