La nueva vida de Naomi Asensi le está trayendo muchos quebraderos de cabeza. Después de todos los problemas que ha sufrido la influencer durante la mudanza, la ganadora de ‘Gran Hermano VIP’ pide ayuda a un profesional tras tener un gran problema en su nueva casa por el último destrozo que ha hecho su perro. La que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' ha intentado por todos los medios calmar los nervios de su mascota, los cuales surgen cada vez que abandona su piso, pero no ha tenido éxito.

Naomi se postuló como candidata después de que el programa sufriera un goteo de abandonos y expulsiones indebidas que dejaba unos cuantos huecos no predecidos en el reality de Telecinco. Desde su inicio se postuló como una de las candidatas favoritas dada su soltura y naturalidad, arrebatándole finalmente un puesto en la final a la favorita Laura Bozzo.

En la recta final se quedaron Albert Infante y Luitingo, eterno controvertido del formato dadas sus relaciones con Pilar Llori y Jessica Bueno. Y es que esta edición ha sido cuanto menos atípica hasta los últimos coletazos: ninguno de los tres finalistas sobrevivió al programa completo. Por su parte, Infante había sido repescado y Luitingo compró su reincorporación con 5 000 euros del bote final.

Nuevo drama

La ganadora de Gran Hemrano se ha mudado a Madrid justo después de llevarse el codiciado maletín de 'GH VIP', pero no ha sido hasta el pasado fin de semana que ha traído a su perrito a su piso en la capital. Naomi Asensi estaba muy ilusionada por vivir de nuevo con el pequeño Stitch, pero sus ilusiones se han visto frustradas después de comprobar lo difícil que es dejar solo al perro en casa. Aunque la influencer le ha comprado a su mascota todo tipo de juguetes y camitas, a su compañero de cuatro patas no parece gustarle para nada el que es desde ahora su nuevo hogar. "Estoy flipando", escribe Naomi en su canal de difusión, en el cual se ha desahogado sobre la situación que vive desde que ha llegado Stitch a la casa. Al parecer, cuando la ganadora de 'GH VIP' ha salido a comer con sus compañeros de reality, su perro ha hecho de las suyas y ha superado con creces todo lo que había realizado antes para llamar su atención. "Espero que no me esté viendo por aquí el propietario del piso", comenta la influencer en unas palabras que ha recogido Outdoor.

"Se ha cargado las puertas", explica Naomi Asensi en su cuenta de Instagram con voz temblorosa a punto de romperse. Casi entre lágrimas, la ex de Adrián Blanch repite una y otra vez lo que ha hecho su pequeño pero malote amigo peludo. En el vídeo, la colaboradora de televisión regaña a su perro por su actitud delictiva y no puede evitar decirle, aunque él no lo entienda, "¿Sabes qué es esto? Perder la fianza del piso".