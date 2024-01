El Benidorm Fest 2024 volverá a tener un trío de presentadores. Ruth Lorenzo, Marc Calderó y Ana Prada serán los conductores de las galas de la tercera edición del certamen musical organizado por TVE, según desveló hace unos semanas la cadena pública en una rueda de prensa.

Los tres toman el tesitgo de Mónica Naranjo, Rodrigo Vázquez e Ines Hérnand, que fueron los presentadores de la edición de 2023. En su primera edición, la cómica también se puso al frente de sus galas junto a Máximo Huerta y Alaska.

La presentadora de ‘No sé de qué me hablas’ junto a Mercedes Mila no se desliga del todo del Benidorm Fest, ya que volverá a formar parte de la cobertura de RTVE con un papel distinto al de años anteriores: presentará el post con Aitor Albizua en La 1 y el programa 'Benidorm Calling', con Jordi Cruz, en RTVE Play.

Ruth Lorenzo presentará el Benidorm Fest cuando se cumplen diez años de su participación en Eurovisión, consiguiendo un noveno puesto con su 'Dancing in the rain' empatada con Dinamarca. Aunque no estuvo epresente en aquella rueda de prensa, la cantante murciana grabó un vídeo para compartir sus sensaciones: "Este año me hacía especial ilusión poder estar con mi casa, con mi familia, en un momento tan importante, viendo crecer un festival que se está consolidando".

Tras su paso por 'Hablando claro' y los debates de 'El Conquistador', Marc Calderó se refuerza como rostro de TVE como presentador de las galas del Benidorm Fest. Ana Prada, que actualmente forma parte del equipo de 'Mañaneros' en La 1, será la encargada de acompañar a los concursantes en la Green Room.

Sin cambios en el anuncio de los finalistas

Además de desvelar a su equipo de presentadores, TVE ha confirmado que no habrá novedades respecto a la forma de anunciar a los finalistas. Tanto en la primera semifinal como en la segunda se conocerán los puntos de los clasificados. "Es un concurso y eso le da emoción", consideran desde la televisión pública, a pesar de que la experiencia de otros años indica lo contrario. En cuanto al orden de actuaciones, aún no se ha tomado ninguna decisión final.

Por otro lado, los responsables de TVE no se han mojado al ser preguntados por la posición de la Corporación pública respecto a la participación de Israel en Eurovisión. "España ha anunciado su participación y esa es nuestra posición. Es un festival musical. Esa es la posición oficial, ni entramos ni salimos. Se debatió en el grupo de referencia y ningún país dijo que se iba a retirar por las circunstancias", ha respondido Ana María Bordás, jefa de la delegación española en Eurovisión, sin entrar en más detalles.

El Benidorm Fest 2024 se celebrará los próximos días 30 de enero (primera semifinal), 1 (segunda semifinal) y 3 de febrero (gran final) en el Palau d’Esports L’Illa de Benidorm (Alicante).