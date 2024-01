"Historia de la tele", así definen muchos (y con acierto) a lo que ocurre en Paspalaabra cuando se entrega un bote alto. Llegar hasta él no es fácil y, en más de una ocasión, los aspirantes a millonario deben pelear durante cientos de programas para hacer un rosco perfecto contra rivales de altura.

Pasapalabra es uno de los concursos más seguidos de la televisión. El formato que ahora presenta Roberto Leal en Antena 3 es uno de los que tiene más seguidores de la televisión en abierto. Cada día se enganchan a su emisión millones de personas.

La simpatía del presentador , sus concursantes y los invitados es la mezcla perfecta junto con unos divertidos juegos asequibles para todo tipo de público.

La última gran victoria

Moisés y óscar son los dos nuevos aspirante que luchan por hacerse con el bote, que ya suma más de un millón de euros. Todavía está presente la sombra de Rafa, el sevillano que logró el bote más alto del programa tras completar de una sola jugada el rosco ante un atónito Orestes que poco pudo hacer.

Rafa nunca imaginó que la palabra 'zabro' le haría ganar más de 2,2 millones de euros, pero así ha sido. El concursante, que ha estado más de un año luchando por el premio, logró la victoria de una manera épica. "Todavía no lo he asimilado, no me lo creo. Lo primero que he pensado es en abrazar a Orestes", decía Rafa tras completar el rosco, antes de darle la gran sorpresa a su padre por teléfono. Y, ¿qué es 'zabro'? Pues tal y como leyó Roberto Leal, se trata de un "escarabajo que ataca los trigales, especialmente cuando los granos son tiernos". Una definición que vale más de 2 millones de euros.

¿Moisés u Óscar?

Pero, como comentábamos, ahora la lucha está entre Moisés y Óscar. El último duelo entre ambos en El Rosco ha tenido altas dosis de suspense. La prueba ha ido por fases: del dominio del riojano a la remontada del madrileño… y viceversa, hasta un desenlace lleno de suspense. Ninguno ha conseguido el bote de 1.390.000 euros, pero sí han demostrado una gran batalla de conocimientos.

Moisés ha comenzado mandando en el marcador tras los primeros turnos, marcando distancias con un parcial de 10-2. Incluso ha ampliado su ventaja después a diez letras, con un 15-5. Sin embargo, Óscar ha logrado equilibrar la balanza con una racha fantástica de once respuestas consecutivas.

Esa igualdad se ha mantenido hasta el final. Moisés ha llegado hasta los 22 aciertos y, pese a contar aún con más de veinte segundos, ha decidido plantarse. Óscar, con 21, tiene en sus manos el desenlace: desde el empate a la victoria, si no comete ningún fallo.