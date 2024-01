Pasapalabra es épica, diversión y concursantes que quedan en la memoria colectiva de los espectadores y la gente que hace el programa. Hace unos días, el concurso de Antena 3 que presenta Roberto Leal tuvo un duelo de históricos, en el que rostros queridos del programa (ganadores del bote y aspirantes)

Épico, insólito, histórico. Así ha sido El Rosco con el que Orestes Barbero se ha proclamado vencedor de la Noche de Campeones, en una final contra Luis de Lama que no tiene precedentes. De hecho, el desenlace ha llegado con una muerte súbita inédita en Pasapalabra. Aún con esta tensión en el cuerpo, mientras se van apagando las luces del plató, los dos finalistas han expresado sus sensaciones en exclusiva para la web del programa. Orestes ha resumido lo ocurrido en El Rosco: “Ha quedado al final muy épico, ha sido una cosa puramente milimétrica”. Por eso, ha insistido en la valoración que ha expresado cuando caía el confeti: que hay “un ganador de facto, no de méritos de verdad, que en este caso se ha demostrado que ha sido igualado”. Por eso, delante de Luis, ha reiterado su gesto generoso con el premio de 25.000 euros: “Como me pertenece, puedo hacer con ello que quiera: que se distribuya, como hemos merecido los dos”.

“Es para comérselo”, ha asegurado Luis, rendido ante el compañerismo del burgalés. “Aparte de todo lo que sabe, tiene un corazón que no cabe en este estudio porque esto que dice no lo hace nadie”, ha agradecido.

Sin duda, los dos han regalado a los espectadores de Pasapalabra una final inolvidable en la que, en el fondo, hay dos ganadores y ningún perdedor. Los dos han explicado cómo han vivido la muerte súbita con esa R que ha resultado decisiva, tanto en el propio Rosco como en esa suerte de penaltis.

Hay a quien le ha dejado con ganas de más. “Yo estoy dispuesto a venir para el diario”, ha asegurado Luis, que desliza ese mensaje al departamento de casting. “Está en perfecto estado de revista para volver”, ha animado Orestes. En cuanto a sí mismo, el burgalés vuelve a dejar la puerta abierta al futuro: “Sabéis que ésta es mi casa”

La alegría de Moisés

Durante tres programas contamos con la visita de cuatro invitados, que lo dan todo por ayudar a Moisés y Óscar en su lucha por conseguir segundos de cara a El Rosco, pero también para pasar un rato agradable en Pasapalabra y ponernos al día de sus proyectos.

Además, teniendo unos concursantes que aguantan varias decenas de programas, incluso algunos superando el centenar, así como participar en diferentes etapas del programa, es inevitable que invitados y concursantes coincidan en alguna ocasión.

Precisamente eso es lo que le ha pasado esta semana a Moisés. El riojano suma cada tarde un programa más de Pasapalabra, que poco a poco se va acercando a los doscientos. ¡Eso significa que ha hecho piña con un sinfín de invitados!

Esta semana, Moisés tuvo en su equipo a Angy Fernández y Wally López. El riojano ha confesado que han sido los programas en los que mejor se lo ha pasado. Porque, seguramente entre otras cosas, a Moisés le hizo mucha ilusión coincidir con la actriz.