Mientras sus hermanos Francisco Rivera y Julián Contreras han concedido sendas entrevistas a '¡De viernes!' en las últimas semanas y han acabado por dinamitar su relación -por otra parte rota desde hace años- con un durísimo intercambio de dardos sobre si se preocuparon o no lo suficiente por su madre, Carmen Ordóñez, y sobre cuál de los dos pagó el ingreso de 'La divina' en una clínica de desintoxicación, Cayetano Rivera ha estado alejado de los focos poniéndose a punto para el arranque de su temporada taurina.

Y si hace unos días le veíamos llegar a Sevilla acompañado por su novia María Cerqueira, con la que acaba de celebrar su primer aniversario de amor, este domingo ha vuelto a vestirse de luces en la localidad de Recas, donde ha tenido que enfrentarse a las preguntas sobre la guerra mediática de sus hermanos.

Al margen de las últimas declaraciones de Francisco y de Julián, Cayetano ha dejado en el aire si se posiciona con alguno de los dos o si confía en que tarde o temprano puedan acercar posturas. Muy cercano con sus admiradores, con los que se hizo fotos a su llegada a la plaza, el torero ha guardado silencio sobre cómo es su relación con su hermano menor -que no 'mete en el mismo saco a Fran y a él a pesar de que tampoco se hablan- y si le ayudaría dejándole dinero después de haber sido desahuciado por impago del alquiler de más de 20.000 euros.

Una reacción con la que Cayetano ha dejado claro que no piensa decir nada sobre las polémicas protagonizadas por su familia, de las que se ha vuelto a desmarcar con su actitud una vez más.

Tampoco hemos tenido suerte con las preguntas sobre su vida amorosa, ya que no ha revelado cómo va su noviazgo con María Cerqueira ni si, tras un año viviendo su amor en la lejanía, se plantean dar un paso más y comenzar una nueva etapa bien en Sevilla -donde vive el hijo que el torero tiene en común con Eva González- o en Portugal, donde reside la presentadora lusa.

La entrevista de Fran Rivera y su relación con Julián

Fran Rivera se ha mantenido durante años bastante celoso de su intimidad, sin embargo, el torero decidía contar en ‘De viernes’ aspectos de su vida hasta ahora desconocidos, como detalles de su relación con Eugenia Martínez de Irujo, o cómo vivió los momentos más complicados de su madre.

“Con mi hermano Julián y mi hermano Kiko no tengo relación, no les deseo nada malo, pero tampoco dudo de que el tiempo pone a cada uno en su sitio; con Cayetano a veces bien, a veces mal”. Con estas palabras se refería Fran Rivera a sus hermanos en la primera entrega de la entrevista, unas declaraciones a las que Cayetano contestó con un “con mis hermanos tengo la relación que tengo que tener”.

En esta segunda entrevista, Fran se centra en uno de sus hermanos, Julián Contreras, alguien a quien estuvo muy unido en el pasado pero con quien ya no tiene relación alguna. El dinero que Fran le prestó a Julián y sobre todo las entrevistas que Julián ha concedido hablando de él, han provocado que el diestro no quiera tener contacto con el pequeño de los Ordoñez, por mucho que le duela: "Es verdad que el peor momento de mi madre quien más lo vivió fue Julián, mi madre a mí me quería proteger y muchas cosas no me llegaban, ella sabía que yo me ponía delante de un toro (…) Ahora pienso que yo a lo mejor la podría haber ayudado un poco más, me ocupé de preocuparme de mí porque yo toreaba cada día, es verdad que el que estuvo ahí fue Julián, nunca lo he negado (...)

A mí tener mala relación con mis hermanos me duele, pero es verdad que siempre tengo que ser yo el que olvide, respeto que la gente vaya a programas de televisión para llevar dinero a su casa, pero siempre era hablando mal de mí (…) Julián me da mucha pena, pero en el fondo él juega con que sabe que yo no voy a dar ciertas informaciones sobre cifras, yo le he ayudado mucho económicamente siempre que he podido (...) Julián es un tío muy válido, pero él tiene un problema muy gordo y es que él cuida de su padre y no al revés, es un tío muy bueno pero ha tomado decisiones muy malas".