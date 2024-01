Operación Triunfo está cosechando alabanzas y críticas con el paso de los programas. El concurso vivió el pasado fin de semana uno de los momentos clásicos: la firma de discos de los concursantes. Madrid, Barcelona y Zaragoza fueron las ciudades por las que se repartieron los participantes, generando un tsunami de seguidores en las tres ciudades. Un éxito rotundo el de esta edición, que ha vuelto a cautivar al público joven.

Apenas quedan nueve concursantes restantes, que el próximo 19 de febrero, será uno el que se proclame como vencedor. La parte positiva está clara, el público y las audiencias están con Operación Triunfo, pero no todo es de rosas dentro de la Academia.

La industria de la música se encuentra dividida entre los que ven el programa como un punto de exposición de la música y los que lo ven como un reality en el que sacar dinero a costa de la música. Un debate que siempre ha estado sobre la mesa y que, especialmente, en esta edición ha tenido dos grandes detractores.

El primero en no callarse lo que piensa de Operación Triunfo ha sido el gallego Iván Ferreiro, compositor indie muy querido y antiguo líder del grupo Los Piratas. "El 90% o 99% de los participantes van a tener una vida muy miserable por lo que les prometen", "me parece una picadora de carne" o "los profesores me parece que son unos cantamañanas todos", son algunas de las perlas que dejó Ferreiro en una entrevista.

Ahora, quién ha puesto la voz crítica del programa ha sido otro cantante, en este caso Beret. En unas declaraciones en el programa El televisero, Beret dejó un recado a la Academia, pero de una forma menos directa que su compañero Ferreiro. "A día de hoy la Academia de OT parece un Gran Hermano. Comentan más que dos han peleado que el tema en sí que van a cantar", expuso el sevillano.

Tanto Beret como Iván Ferreiro coinciden en que en OT, la música no es lo importante, sino una excusa para generar polémicas y que la gente esté enganchada con el programa. No obstante, el público parece encantado en que se discutan las peleas de dentro de la casa o en defender a sus favoritos por encima del nivel musical.