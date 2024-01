Hay profesiones que dejan boquiabierto a cualquiera y que van más allá de la ficción. Sino, ¿de quién se nutrirían los directores de thriller y terror? Uno de estos curiosos personajes ha desembarcado cargado de simpatía en el plató de El Cazador para dejar a Rodrigo Vázquez prácticamente sin palabras.

Lo que tienen estos programas de televisión que se emiten diariamente es que suelen dejar momentazos para el recuerdo más allá de las abultadas entregas de dinero a los ganadores. En esta ocasión, ha sido la vocación profesional de este concursante lo que ha dejado a la audiencia y a los presentes completamente anonadados.

Y es que nadie se esperaría llevarse una sorpresa de un fotógrafo, pues todo el mundo se imagina lo mismo cuando alguien dice que se dedica a ello. Eso mismo fue lo que le ocurrió al presentador de El Cazador: "Yo pensando en bodas, en exposiciones, fotoperiodista...". No obstante, el concursante replicó: "Trabajé mucho para Greenpeace, así que también tengo en mi haber buenas experiencias".

¿Cuál es entonces el sector específico al que se dedica este participante? Pues ni más ni menos que el de fotógrafo forense. Tras la pregunta de Rodrigo Vázquez sobre si esta experiencia estaba resultando igual de positiva, respondió de manera sincera: "Es mi trabajo, me encanta, me lo paso bien, pero... digamos que la emoción no es lo suyo".

Además, este cargo profesional le ha estropeado uno de sus momentos de ocio: ver películas de terror. "Me veo una peli de miedo y me pongo a reír, digo: 'joe, estos intestinos qué mal hechos están'. Esta sangre... Este muerto está muy poco muerto".

Una franja complicada

El Cazador ha sabido sobreponerse a las adversidades que genera la franja horaria en la que ya lleva años compitiendo. El programa se juega los números contra un concurso de la talla de Pasapalabra, o un plató con pesos pesados como 'Y ahora Sonsoles'.

Tanto es así que su público fiel promedia el 10% de la cuota de pantalla frente al 20% que suele amasar Pasapalabra, un histórico que lleva lustros en televisión y que, pese a ser un barco hundido judicialmente, supo resucitar tras su fichaje por Atresmedia y su renovación de plantilla. El que no ha abandonado la cadena pública ha sido El Cazador, con un carismático Rodrigo Vázquez y un elenco de profesionales de primer nivel que hacen alarde de sus conocimientos cada tarde frente a los aspirantes.

Si hay algo que ha sabido hacer este concurso es fichar a estrellas de la televisión. De esta manera, los cazadores han bebido antes de dar el salto a la pública de concursos que demandan un alto nivel de conocimientos como su rival horario de Antena 3.