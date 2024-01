Alessandro Lequio es una persona que no acostumbra a callarse las cosas y, en esta ocasión que ha sido interpelado, no ha sido menos. La polémica ha llegado de la mano de la entrevista que tuvo Carlos Costanzia en ¡De viernes!, y en la que detalla cosas tanto de su infancia como de su madre, Mar Flores, la cual estuvo saliendo con el conde Lequio.

La relación no terminó bien y entiende que Carlo le guarde rencor de aquella época, pero lo que no respeta del hijo de Mar Flores es que revuelva en cosas del pasado que ya estaban más que solucionadas. "Facturamos todos, pero eso es historia y la historia hay que dejarla en el pasado", atacó Lequio.

Estas palabras llegan en referencia a lo que Carlo declaró en la entrevista, acusando a Lequio de abandonar a su madre. Carlo también tuvo un recuerdo para Makoke, señalando que no es nadie para opinar, "ya que no la había visto" en su vida. Por la parte de Lequio, el conde ha querido evitar el conflicto directo con el hijo de Mar Flores, pero ha optado por no quedarse callado. "Entiendo perfectamente que un hijo de Mar Flores no le tenga simpatía a Alessandro Lequio, asumo lo que me toca y no quiero entrar en conflicto con este chico".

A raíz de esto, ha querido matizar y contar su punto de vista sobre lo que Carlo relató acerca de la relación que mantuvo con su madre. "Me solidarizo con una mujer y con un hombre porque tanto el padre como la madre, lo han pasado muy mal y lo siguen pasando así".

La vida de Carlo no ha sido fácil, como relató en la entrevista. Desde una guerra por la custodia compartida hasta su adicción a sustancias desde una temprana edad. La relación de sus padres es uno de los motivos que Carlo tuviese estos problemas. Sin embargo, su padre, el conde Carlo Costanzia, no cree que el haya sido el problema.

Según desveló Makoke, las declaraciones de Carlo hijo no han sentado muy bien a su padre, que achaca todos los problemas a la madre, siendo la principal culpable. La entrevista ha abierto heridas del pasado alrededor de Carlo, que ya ha visto como han salido las primeras reacciones de los protagonistas. Por el momento, Mar no ha querido hacer ninguna declaración.