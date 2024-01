El 2023 fue un punto de inflexión para Yaiza Martín, tal y como ha explicado ella misma en sus redes sociales: su aventura en 'Supervivientes', su boda en secreto con Ginés Corregüela y sufrir "un trastorno" que le hizo engordar más treinta kilos por la medicación fueron los momentos más destacados de un año en el que también dio el paso de mudarse a Úbeda junto al tiktoker para iniciar una vida en común.

Los tiktokers se mudaron a un piso de alquiler en esta ciudad jienense para estar cerca de los padres de Ginés y de su huerta, donde graba los famosos vídeos de los bocadillos. Allí, Yaiza ha creado una nueva rutina con entrenamientos en el gimnasio y visitas constantes a la huerta de su marido, pero su felicidad no termina de ser completa porque, aunque le encanta Úbeda, considera que es una ciudad demasiado fría para ella después de haberse criado en Tenerife y haber vivido en Emiratos Árabes Unidos durante su etapa como entrenadora de fútbol. Su deseo desde hace tiempo es volver a Sevilla, ciudad en la que residió un par de meses junto al padre de Miriam Corregüela antes de asentarse en Úbeda; y parece que por fin lo va a conseguir porque ha anunciado en sus stories de Instagram que están buscando un piso de alquiler en la capital de Andalucía con el objetivo de fijar allí su residencia habitual y estar cerca del negocio que va a abrir el tiktoker: una bocatería, que estará situada en pleno centro, en una zona llena de bares y ambiente universitario.

Su difícil pasado

Hace unos meses, Yaiza decidió dar un paso al frente y enfrentarse a sus mayores miedos a través de una sesión de hipnosis realizada por un reconocido hipnotista. La sesión fue grabada por el programa ‘Fiesta’ y en las imágenes se podíaobservar cómo la verdad más oculta de la ex concursante de ‘Supervivientes’ sale a la luz.

Durante su regresión al pasado, Yaiza mostraba su lado más vulnerable y la verdad sobre su vida en la que existe un pasado con muchas cuentas pendientes. Yaiza se enfrentaba a sus momentos más tormentosos: la mala relación con su madre, el accidente que casi acaba con su vida, los problemas económicos a los que ha tenido que enfrentarse y su polémica relación con Ginés.

Yaiza se enfrentaba a la mala relación que mantuvo con su madre durante muchos años y la hipnosis le ha hecho recordar momentos muy duros: ‘’Yo siempre era la mala y siempre me portaba mal. Mi madre siempre me decía que tenía que jugar con niñas y yo me iba con los niños a jugar al fútbol. Le tenía que mentir y le mentí mucho para poder hacer lo que me gustaba’’.

‘’Me pegaba hasta que llegábamos a mi casa y cuando llegábamos a casa me pegaba con la coleta contra la pared. Me tenía que llevar al médico y hasta que llegaba me estaba pegando porque…te lo dije, te lo dije. Mi madre siempre me pegaba, todos los días’’, explicaba Yaiza dormida a causa de la hipnosis mientras solloza.

La novia de Ginés contaba también al hipnotista que su madre no era igual con ella que con su hermano, que a él no le hacía lo mismo porque a ella ‘’no la podía ni ver’’. Por otro lado, Yaiza destacaba la labor de su madre porque ‘’estaba sola con los cuatro’’ y nunca les faltó nada.

‘’Cuando ella gritaba, yo gritaba más. Me quise defender. No nos entendíamos porque somos iguales, pero yo la quiero mucho’’, confiesa Yaiza en un momento de la regresión. Durante la regresión de Yaiza, el nombre de su pareja ha salido a la luz, la exconcursante le desvela al hipnotista que Ginés es la persona con la que está buscando el equilibro que le falta a su vida.

‘’Lo quiero mucho, me siento protegida con él. Me deja ser yo misma, no tengo que fingir. Si estoy loca porque me gusta reír o hacer bromas…me deja. Yo le quiero mucho porque me escucha y también me entiende y también me corrige’’, indicaba Yaiza sobre su relación con el rey de los bocadillos.